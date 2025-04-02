У Мбаппе был офсайд. Реакция лидера и тренера Сосьедада после игры с Реалом

1 апреля мадридский Реал вышел в финал Кубка Испании, сыграв вничью в ответном матче 1/2 финала против Реала Сосьедад (4:4). Королевский клуб выиграл противостояние у бело-синих благодаря минимальному гандикапу (1:0) в первой игре.

После завершения второго поединка главный тренер «Чури Урдин» Иманоль Альгуасиль и автор дубля в этой встрече Микелья Оярсабаль оставили комментарии.

Иманоль Альгуасиль: «Мы вылетели из Лиги Европы и Кубка Испании, откуда нас выбили два европейских гранда.

Третий гол Реала? Это офсайд, и это всегда так называется, не знаю, почему в этот раз он не был зафиксирован... Реал Мадрид – большая команда, и ей не нужна помощь. Я совершенно уверен, что гол не был бы засчитан, если бы это произошло на другой стороне поля.

Я всегда хотел остаться в клубе и хочу работать здесь много лет. Ни победа, ни поражение не изменят моего желания остаться в Реале Сосьедад. Матч с Реалом? Исторические вечера останутся в вашей памяти, если вы выйдете в финал. Но этот [поединок] останется в глубине моего сердца».

ВИДЕО. Момент с передачей на Винисиуса и офсайдом Мбаппе

🚨GOL DE TCHOUAMENI DE CORNER EN UN FUERA DE JUEGO PREVIO DE MBAPPÉ NO SEÑALADO‼️



▫️ El delantero francés estando en posición de fuera de juego va hacia el balón, hace un amago y condiciona el movimiento de Zubeldia interfiriendo en la jugada, (3-3).pic.twitter.com/U5zRPiBw9V — Zona Blaugrana (@Zona_Blaugrana) April 1, 2025

Микель Оярсабаль: «Нужно рассматривать эту ситуацию, но для меня офсайд был очевиден, потому что Мбаппе сделал шаг и сбил с толку Игора [Субельдию]. Это же оказывает влияние [на эпизод]. Я не знаю, правда это или нет, возможно, я зря вмешиваюсь и ошибаюсь. Просто так, не видя этого, завтра, со временем и спокойной головой, настанет время проанализировать.

Посмотрите на их состав. Неважно, кто играет, кто выходит на поле, кто начинает… Не зря они там, где они есть. Мы должны уйти с высоко поднятой головой и гордиться тем, что мы сделали. Мы были уверены, что сможем переломить ход полуфинала на Бернабеу, и это многое говорит о том, чего мы достигли за последние годы. Теперь пришло время сосредоточиться на Ла Лиге и возвращении в Европу, что является нашей целью. Немногие верили, что мы сможем переломить ход полуфинального противостояния. Но мы сделали это. И это многое говорит о том, во что команда верит. Это неудача, потому что были мелкие детали, с которыми мы не справились».

Третий гол был забит Орельеном Тчуамени после розыгрыша углового. А сам корнер был назначен после атаки Реала, которая началась с длинной передачи Луки Модрича на Винисиуса Жуниора. Сам бразилец избежал положения вне игры, а вот Килиан Мбаппе был в офсайде. Француз сделал шаг и обманул защитника соперников, который подумал, что именно Мбаппе готовится принять передачу, и не успел вовремя пойти в отбор против Вини.

Видеообзор матча Реал Мадрид – Реал Сосьедад (4:4 д.в.)