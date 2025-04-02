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Кубок Испании
Проходит дальше Реал Мадрид
01.04.2025 22:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 4 : 4
Реал Сосьедад
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Испания
02 апреля 2025, 05:07 | Обновлено 02 апреля 2025, 05:08
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У Мбаппе был офсайд. Реакция лидера и тренера Сосьедада после игры с Реалом

Микель Оярсабаль и Иманоль Альгуасиль прокомментировал поединок со сливочными (4:4)

02 апреля 2025, 05:07 | Обновлено 02 апреля 2025, 05:08
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0
У Мбаппе был офсайд. Реакция лидера и тренера Сосьедада после игры с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Иманоль Альгуасиль

1 апреля мадридский Реал вышел в финал Кубка Испании, сыграв вничью в ответном матче 1/2 финала против Реала Сосьедад (4:4). Королевский клуб выиграл противостояние у бело-синих благодаря минимальному гандикапу (1:0) в первой игре.

После завершения второго поединка главный тренер «Чури Урдин» Иманоль Альгуасиль и автор дубля в этой встрече Микелья Оярсабаль оставили комментарии.

Иманоль Альгуасиль: «Мы вылетели из Лиги Европы и Кубка Испании, откуда нас выбили два европейских гранда.

Третий гол Реала? Это офсайд, и это всегда так называется, не знаю, почему в этот раз он не был зафиксирован... Реал Мадрид – большая команда, и ей не нужна помощь. Я совершенно уверен, что гол не был бы засчитан, если бы это произошло на другой стороне поля.

Я всегда хотел остаться в клубе и хочу работать здесь много лет. Ни победа, ни поражение не изменят моего желания остаться в Реале Сосьедад. Матч с Реалом? Исторические вечера останутся в вашей памяти, если вы выйдете в финал. Но этот [поединок] останется в глубине моего сердца».

ВИДЕО. Момент с передачей на Винисиуса и офсайдом Мбаппе

Микель Оярсабаль: «Нужно рассматривать эту ситуацию, но для меня офсайд был очевиден, потому что Мбаппе сделал шаг и сбил с толку Игора [Субельдию]. Это же оказывает влияние [на эпизод]. Я не знаю, правда это или нет, возможно, я зря вмешиваюсь и ошибаюсь. Просто так, не видя этого, завтра, со временем и спокойной головой, настанет время проанализировать.

Посмотрите на их состав. Неважно, кто играет, кто выходит на поле, кто начинает… Не зря они там, где они есть. Мы должны уйти с высоко поднятой головой и гордиться тем, что мы сделали. Мы были уверены, что сможем переломить ход полуфинала на Бернабеу, и это многое говорит о том, чего мы достигли за последние годы. Теперь пришло время сосредоточиться на Ла Лиге и возвращении в Европу, что является нашей целью. Немногие верили, что мы сможем переломить ход полуфинального противостояния. Но мы сделали это. И это многое говорит о том, во что команда верит. Это неудача, потому что были мелкие детали, с которыми мы не справились».

Третий гол был забит Орельеном Тчуамени после розыгрыша углового. А сам корнер был назначен после атаки Реала, которая началась с длинной передачи Луки Модрича на Винисиуса Жуниора. Сам бразилец избежал положения вне игры, а вот Килиан Мбаппе был в офсайде. Француз сделал шаг и обманул защитника соперников, который подумал, что именно Мбаппе готовится принять передачу, и не успел вовремя пойти в отбор против Вини.

Видеообзор матча Реал Мадрид – Реал Сосьедад (4:4 д.в.)

События матча

115’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Реал Мадрид).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Орельен Чуаэми (Реал Мадрид).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
72’
ГОЛ ! Автогол забил Давид Алаба (Реал Мадрид).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрик Фелипе (Реал Мадрид).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Андер Барренечеа (Реал Сосьедад).
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Микель Оярсабаль Иманоль Альгуасиль офсайд (вне игры) Килиан Мбаппе пресс-конференция Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Мадрид - Реал Сосьедад Кубок Испании по футболу
Даниил Агарков Источник: Mundo Deportivo
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