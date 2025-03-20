Дания – Португалия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги наций

20 марта на «Паркен» пройдет первый матч четвертьфинала Лиги Наций, в котором сборная Дании встретится со сборной Португалии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Дания

Команда запомнилась на Евро-2020 и тем, как, потеряв Эриксена, дошла до полуфинала. В Германии прошлым летом, конечно, получилось больше, чем на чемпионате мира, где не вышли из группы. Но три ничьи в основном раунде и 0:2 с Германией в 1/8 финала феерией не назовешь, и не удивительно, что Юлманд после этого ушел с тренерского поста.

Любопытно, что обе свои осенние победы, с Швейцарией и Сербией, сборная взяла без полноценного наставника, в сентябре. И у Римера, что занял пост, пока что нет ни единого выигранного матча. Но при этом и проиграл он только невероятной Испании, пусть и реальных шансов даже на ничью в том поединке не было. Но хотя бы в 6-м туре выстояли на 0:0 в Сербии, сохранив второе место.

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Португалия

Сборная решила сменить наставника после сравнительно неплохого, по результатам, чемпионата мира. Но очевидно решили, что Фернанду Сантуш себя исчерпал - хотя многие связывали прощание с ним и то, что Роналду в Катаре отнюдь не всегда выходил в основе. Роберто Мартинес начал с противоречивого Евро, где его подопечные начинали с пары побед, но в плей-офф оба матча закончили нулевой ничьей. Диогу Кошта выиграл первую серию, со Словенией, причем вообще не пропустив. Но козырь Франции в лице Меньяна в четвертьфинале оказался весомее.

В Лиге Наций у Роналду и компании оказалась довольно простая группа: прошедшие пик Хорватия и Польша и Шотландия, что так и не стала больше чем середняком. Потеряв очки только через ничьи в Глазго и Сплите, фаворит без проблем выиграл первое место тут.

Статистика личных встреч

Португальцы смогли выиграть все три последних очных поединка против Эриксена и компании.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что больше шансов на победу у Роналду и компании. Но им некуда особенно спешить, да и хозяева не будут рисковать. Ждем тотал меньше 2,5 голов(коэффициент - 1,74).