Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дания – Португалия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги наций
Лига наций УЕФА. Лига A
Дания
20.03.2025 21:45 - : -
Португалия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
20 марта 2025, 05:03 |
34
0

Дания – Португалия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги наций

Поединок состоится 20 марта в 21:45 по Киеву

20 марта 2025, 05:03 |
34
0
Дания – Португалия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги наций
Коллаж Sport.ua

20 марта на «Паркен» пройдет первый матч четвертьфинала Лиги Наций, в котором сборная Дании встретится со сборной Португалии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Дания

Команда запомнилась на Евро-2020 и тем, как, потеряв Эриксена, дошла до полуфинала. В Германии прошлым летом, конечно, получилось больше, чем на чемпионате мира, где не вышли из группы. Но три ничьи в основном раунде и 0:2 с Германией в 1/8 финала феерией не назовешь, и не удивительно, что Юлманд после этого ушел с тренерского поста.

Любопытно, что обе свои осенние победы, с Швейцарией и Сербией, сборная взяла без полноценного наставника, в сентябре. И у Римера, что занял пост, пока что нет ни единого выигранного матча. Но при этом и проиграл он только невероятной Испании, пусть и реальных шансов даже на ничью в том поединке не было. Но хотя бы в 6-м туре выстояли на 0:0 в Сербии, сохранив второе место.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Португалия

Сборная решила сменить наставника после сравнительно неплохого, по результатам, чемпионата мира. Но очевидно решили, что Фернанду Сантуш себя исчерпал - хотя многие связывали прощание с ним и то, что Роналду в Катаре отнюдь не всегда выходил в основе. Роберто Мартинес начал с противоречивого Евро, где его подопечные начинали с пары побед, но в плей-офф оба матча закончили нулевой ничьей. Диогу Кошта выиграл первую серию, со Словенией, причем вообще не пропустив. Но козырь Франции в лице Меньяна в четвертьфинале оказался весомее.

В Лиге Наций у Роналду и компании оказалась довольно простая группа: прошедшие пик Хорватия и Польша и Шотландия, что так и не стала больше чем середняком. Потеряв очки только через ничьи в Глазго и Сплите, фаворит без проблем выиграл первое место тут.

Статистика личных встреч

Португальцы смогли выиграть все три последних очных поединка против Эриксена и компании.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что больше шансов на победу у Роналду и компании. Но им некуда особенно спешить, да и хозяева не будут рисковать. Ждем тотал меньше 2,5 голов(коэффициент - 1,74).

Прогноз Sport.ua
Дания
20 марта 2025 -
21:45
Португалия
Тотал меньше 2.5 1.74 Сделать ставку
По теме:
Хорватия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Италия – Германия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги наций
Нидерланды – Испания. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги наций
сборная Дании по футболу сборная Португалии по футболу Лига наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
Футбол | 19 марта 2025, 22:40 15
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола

Кто-то получает большие деньги и дает результат, а кому-то просто удалось выторговать хороший оклад…

Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Бокс | 19 марта 2025, 08:03 3
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 

Легендарный британец вспомнил бой против Виталия в 2003 году

Михайлюк точно пропустит игру против Вашингтона
Баскетбол | 19.03.2025, 22:28
Михайлюк точно пропустит игру против Вашингтона
Михайлюк точно пропустит игру против Вашингтона
Словакия – Словения. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 20.03.2025, 04:37
Словакия – Словения. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Словакия – Словения. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Мир азарта | 19.03.2025, 18:20
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дерзкое решение. Известный биатлонист выступит на турнире по лыжным гонкам
Дерзкое решение. Известный биатлонист выступит на турнире по лыжным гонкам
18.03.2025, 22:28 3
Биатлон
Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»
Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»
18.03.2025, 18:48 2
Футбол
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
19.03.2025, 09:34 1
Бокс
Усик впервые отреагировал на приказ от WBO и назвал следующего соперника
Усик впервые отреагировал на приказ от WBO и назвал следующего соперника
18.03.2025, 10:25
Бокс
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
19.03.2025, 12:46 1
Футбол
Легионер из английского клуба покинул лагерь сборной Украины. У него травма
Легионер из английского клуба покинул лагерь сборной Украины. У него травма
18.03.2025, 12:31 11
Футбол
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
18.03.2025, 16:23 27
Футбол
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
19.03.2025, 00:29 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем