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Премьер-лига
Динамо Киев
08.12.2024 18:00 – FT 3 : 0
Александрия
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Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 02:57 |
84
0

Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо

8 декабря киевляне уверенно переиграли соперников 3:0 в 16-м туре УПЛ 2024/25

09 декабря 2024, 02:57 |
84
0
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
ФК Александрия. Руслан Ротань

8 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Александрия.

Поединок прошел на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу бело-синих.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник гостей Руслан Ротань прокомментировал поражение своих подопечных:

– Первое поражение в чемпионате. Что сегодня пошло не так?

– Неприятно всегда проигрывать, но думаю, что поражения всегда учат чему-то новому, поэтому мы не должны на это реагировать как все пропало. Тем более что если брать игру в целом, то вместо того, чтобы быть впереди, мы, к сожалению, пропустили совсем, по моему мнению, нелогичный гол, который, к сожалению, привел к тому, что…

Я ребятам сказал, что мы, к сожалению, сегодня, скажем так, обладаем менталитетом маленькой команды. Потому что игра повернулась не в то русло, мы начали проигрывать – и у нас наступила какая-то агония, мы начали пренебрегать своими принципами.

Мы перед двумя играми предупреждали ребят, что Динамо сильно в контригре, что мы не должны оставлять им свободные зоны, мы должны быть более агрессивными, следить за этим и принимать решения те, которые мы тренируем на тренировках, делать большинство, смотреть на пространство, куда направлять Грубо говоря – не придумывать себе нелогичные какие-то передачи.

В принципе, оно так и получилось. Когда Динамо начало выигрывать, концовка 1-го тайма нам, к сожалению, не удалась. Мы уже с менталитетом маленькой команды не смогли встать и в начале 2-го тайма пропустили 3-й гол – тоже в контригре. Поэтому ничего страшного. Я считаю, что нам эта игра пойдет на пользу. Мы должны сделать выводы и смотреть дальше.

– Перед пропущенным мячом был прекрасный момент у Безерры, и в общем-то основная острота от него шла сегодня. Где-то этот пропущенный мяч психологически сломал? Потому что реакция на него – как-то опустили голову.

– Да, я же сказал вам, что как раз этот мяч, который мы пропустили, нелогичен с нашей стороны. Вместо того чтобы развивать атаку, вести в счете, к сожалению, мы допустили ошибку, и вера в себя как-то исчезла. Над этим нужно работать.

– Беляев был заменен на старте 2-го тайма. Это результат его, можно сказать, неуверенной игры во время 2-го гола?

– Мы никого не делаем козлом отпущения. Не пошла игра, немного переволновался, потому ничего в этом страшного нет. Я уверен, что в следующей игре он будет выглядеть лучше. Бывает такое. Все-таки он после долгого отсутствия, после травм своих сейчас, наверное, не в состоянии играть через 3 дня на 4-й, ему нужно больше времени на восстановление.

– В предыдущем матче очень хорошо удавалось прессинговать Динамо, им сложно было переходить во 2-ю зону. Сегодня где-то это не получилось сделать?

– Почему? Все получалось, но пропущенный гол, и то, что я сказал – нелогичные действия – привели к угловому, с которого мы, к сожалению, пропустили. И дальше уже пошло то, о чем мы говорили. Поэтому я считаю, что из этого трагедии не нужно делать. У нас была возможность и еще моменты, при счете 0:2 мог забивать Кирилл Ковалец.

Был бы счет 1:2 – возможно, психологически игра немного изменилась бы. А так Динамо, в принципе, контролировало игру и, что самое главное, у них были свои лучшие качества – это пространство и выбегания в контратаку.

– Заменами прежде всего хотели прибавить остроты в атаке?

– Да, действительно, ребята много сил отдавали и прессингу, и всему, поэтому нужны были свежие игроки, и мы это сделали.

Видеообзор матча Динамо – Александрия (3:0)

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Попов (Динамо Киев).
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Александрия Динамо Киев Динамо - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Руслан Ротань
Даниил Агарков Источник: Трибуна
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