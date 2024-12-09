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  4. ФОТО. Chill guys. Ванат и Бражко отпраздновали гол в стиле популярного мема
Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 02:42 |
78
0

ФОТО. Chill guys. Ванат и Бражко отпраздновали гол в стиле популярного мема

8 декабря Динамо разгромило Александрию 3:0 в 16-м туре УПЛ 2024/25

09 декабря 2024, 02:42 |
78
0
ФОТО. Chill guys. Ванат и Бражко отпраздновали гол в стиле популярного мема
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат и Владимир Бражко

8 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Александрия.

Поединок прошел на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу бело-синих.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Третий мяч и последний мяч в этой встрече на 55-й минуте забил Владислав Ванат, который оформил дубль.

Ванат вместе с Владимиром Бражко отпраздновал гол в стиле нового и популярного мема Chill guy(s).

ФОТО. Chill guys. Ванат и Бражко отпраздновали гол в стиле популярного мема

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фото Владимир Бражко Владислав Ванат Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу празднование гола Динамо Киев Александрия Динамо - Александрия мемы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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