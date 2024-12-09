ФОТО. Chill guys. Ванат и Бражко отпраздновали гол в стиле популярного мема
8 декабря Динамо разгромило Александрию 3:0 в 16-м туре УПЛ 2024/25
8 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Александрия.
Поединок прошел на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу бело-синих.
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Третий мяч и последний мяч в этой встрече на 55-й минуте забил Владислав Ванат, который оформил дубль.
Ванат вместе с Владимиром Бражко отпраздновал гол в стиле нового и популярного мема Chill guy(s).
ФОТО. Chill guys. Ванат и Бражко отпраздновали гол в стиле популярного мема
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