КУМАН: «Даже вдесятером мы пытались оказывать давление впереди»

Вечером 11 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

Нидерланды спасли игру против Венгрии благодаря голу Дензела Дюмфриса на 83-й минуте (1:1).

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Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман: «Венгрия выступила хорошо. Мы много боролись, чтобы создать пространство и получить свободную игру между линиями. Затем нужно быть терпеливым. Если это не сработает, то будут проблемы, потому что отдается больше пространства. Соперники использовали это в первом тайме, отсюда и пропущенный гол. Даже вдесятером мы пытались оказывать давление впереди. У меня было ощущение, что мы забьем. Поскольку на одного игрока было меньше, мы почувствовали облегчение, что матч закончился со счетом 1:1».

Марко Росси, тренер сборной Венгрии: «Я счастлив, я удовлетворен игрой, игроки ушли с поля с высоко поднятыми головами. Результат оставляет немного горький привкус, потому что мы пропустили со стандартного положения, которого хотели избежать. В любом случае, я должен поздравить свою команду. Мне не нравится так глубоко обороняться, но мы не можем сделать ничего другого против таких соперников. Против немцев мы выдохлись через час. Сегодня вечером этого не случилось».

Денеш Дибуш, вратарь сборной Венгрии: «Мы действительно находились под большим давлением, у нас было несколько явных шансов, но в целом всегда была подстава или немного удачи, когда удары головой и удары проходили мимо цели. Я бы не сказал, что ничья – несправедливый результат, но мы действительно были близки к победе, и я немного расстроен, что мы не выиграли. У нас была базовая оборонительная тактика, когда мы стремились закрыть полузащиту, как глубоко, так и широко, и быть способными на опасные контратаки. Это сработало в первом тайме».

Доминик Собослаи, капитан сборной Венгрии: «Я думаю, мы показали, что способны бороться друг за друга. Я сказал остальным в раздевалке, что на поле может быть разрыв в качестве, но с точки зрения желания разница может быть в нашу пользу. Кажется, команда действительно восприняла это близко к сердцу».

Роланд Шаллаи, венгерский нападающий «Это была настоящая командная работа. Я думаю, что до матча мы бы согласились на одно очко. Мы действительно много работали над игрой, и я думаю, что вернулись на путь, который принес нам успех. Мы заранее знали, что у нас, вероятно, не будет изобилия моментов, и это будет скорее случай защиты. Так это и получилось. К счастью, мы создали пару моментов и забили один из них, чего оказалось достаточно для одного очка. В целом, мы довольны, и каждый может гордиться собой».