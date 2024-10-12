11.10.2024 21:45 – FT 1 : 1
Лига наций12 октября 2024, 02:37 | Обновлено 12 октября 2024, 03:16
48
0
Венгрия – Нидерланды – 1:1. Оранжевые спасли игру. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций
12 октября 2024, 02:37 | Обновлено 12 октября 2024, 03:16
48
0
Вечером 11 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.
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Нидерланды спасли игру против Венгрии благодаря голу Дензела Дюмфриса на 83-й минуте (1:1).
Турнирное положение: Германия (7 очков), Нидерланды (5), Венгрия (2), Босния (1).
Лига наций. 3-й тур, 11 октября
21:45. Венгрия – Нидерланды – 1:1
Голы: Шаллаи, 32 – Дюмфрис, 83
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
79’
Вирджил ван Дейк (Нидерланды) получает красную карточку.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Венгрия).
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