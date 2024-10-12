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Лига наций УЕФА. Лига A
Венгрия
11.10.2024 21:45 – FT 1 : 1
Нидерланды
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Лига наций
12 октября 2024, 02:37 | Обновлено 12 октября 2024, 03:16
48
0

Венгрия – Нидерланды – 1:1. Оранжевые спасли игру. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

12 октября 2024, 02:37 | Обновлено 12 октября 2024, 03:16
48
0
Венгрия – Нидерланды – 1:1. Оранжевые спасли игру. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нидерланды спасли игру против Венгрии благодаря голу Дензела Дюмфриса на 83-й минуте (1:1).

Турнирное положение: Германия (7 очков), Нидерланды (5), Венгрия (2), Босния (1).

Лига наций. 3-й тур, 11 октября

21:45. Венгрия – Нидерланды – 1:1

Голы: Шаллаи, 32 – Дюмфрис, 83

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
79’
Вирджил ван Дейк (Нидерланды) получает красную карточку.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Венгрия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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