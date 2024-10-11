11 октября на «Пушкаш Арена» пройдет матч 3-го тура Лиги Наций, в котором сборная Венгрии встретится со сборной Нидерландов. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Венгрия

Команда блестяще провела прошлогодний отбор, набрав 18 очков в 8 поединках и уверенно выиграв свою группу. Но потом был достаточно разочаровывающий Евро. Там, конечно, напоследок выиграли у Шотландии за счет единственного гола, забитого буквально в последней контратаке. Вот только ничего это подопечным Марко Росси не дало, после поражений предыдущим оппонентам - 1:3 со Швейцарией, 0:2 с Германией. Итальянский специалист сохранил должность, но в сентябре сборная провалилась снова, проиграв 0:5 немцам. А потом не смогли забить на своем поле главному аутсайдеру квартета, Боснии и Герцеговине. Все идет к тому, что именно с ними и будут бороться за не вылет из дивизиона А. Кстати, через трое суток играть на поле прямого конкурента - будет ли сохранить лидеров тренерский штаб, или попытается добиться успеха с грандом на фоне традиционно мощной поддержки болельщиков?

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Нидерланды

Сборная смогла провести уже второй сильный сезон. В Катаре оранжевые, при ван Гале, были выбиты с большими проблемами аргентинцами - будущий чемпион выиграл только в серии пенальти, благо, у него есть уникальный специалист в отражении ударов с точки, Эмилиано Мартинес. Куман, вернувшись в прошлом году на пост, не лучшим образом начинал, но в итоге голландцы уверенно вышли на Евро, а уже там дошли до полуфинала, где Англия их выбила только голом на 90+ минуте. Неплохо получилось показать себя и в сентябре. После разгромной, 5:2, победы над боснийцами, принимая в Амстердаме немцев, закончили зрелищной ничьей 2:2.

Статистика личных встреч

В последних 8 очных матчах побеждали строго голландцы. Более того, последний поединок, 2013-го года, закончили уникальным разгромом 8:1.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют гостям. В Будапеште всегда ярко поддерживают своих, но те на спаде, в отличие от голландцев - поверим в победу подопечных Кумана (коэффициент - 1,66).