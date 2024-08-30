Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс в еврокубках закончил: 4 матча, 4 поражения. А стоило ли начинать?
Лига конференций
30 августа 2024, 11:45 |
363
8

Кривбасс в еврокубках закончил: 4 матча, 4 поражения. А стоило ли начинать?

Алексей Сливченко подводит черту под «еврокубковым походом» бронзового призера минувшего сезона УПЛ

30 августа 2024, 11:45 |
363
8
Кривбасс в еврокубках закончил: 4 матча, 4 поражения. А стоило ли начинать?
facebook.com/fckryvbas

Концовка сезона-2023/24 в украинской Премьер-лиге ознаменовалась возвращением «Кривбасса» на еврокубковую арену. Спустя 24 года это стало возможным благодаря тому, что подопечные Юрия Вернидуба финишировали на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. Такое выступление предоставило шанс криворожанам попробовать силы во втором по престижности еврокубковом турнире – Лиге Европы. Что правда, лишь со стадии третьего раунда квалификации, но это тоже выглядело весьма неплохо и многообещающе для столь амбициозного проекта, каким ныне себя позиционирует «Кривбасс».

Логично, что из-за длительного отсутствия в европейских турнирах «Кривбасс» не имел возможности претендовать на статус сеянного ни в одной из квалификаций. Впрочем, первый соперник «бело-красно-черным», откровенно говоря, достался не самый грозный – «Виктория» из Пльзеня. Этот коллектив в последние два года стабильно финишировал на третьей строчке в чемпионате Чехии. И пускай эта страна в настоящий момент находится аж на 9-м месте в таблице коэффициентов УЕФА, говорить о тотальном превосходстве чешского футбола над украинским, пожалуй, было бы неправильно. Очевидно, подобное развитие событий стало возможным лишь благодаря сверхудачному выступлению чешских клубов в минувшем сезоне еврокубков, когда они добыли коэффициент в 13,5, а также катастрофическому провалу наших команд, результаты которых на международной арене в период полномасштабной фазы российско-украинской войны выглядят все хуже и хуже.

Впрочем, определенные шансы у «Кривбасса» против «Виктории», как минимум «на бумаге» были. И надежды на успех подопечных Вернидуба в этой дуэли также не выглядели чем-то абсолютно несбыточным. Однако ход поединков показал, что «бело-красно-черным» пока рано тягаться даже с такими середняками европейского клубного футбола, как коллектив из Пльзеня. «Кривбасс» проиграл оба матча «Виктории» (1:2, 0:1), а единственным забитым мячом в составе криворожан отличился молодой ганский форвард Принс Аду. Это важно в аспекте того, что случилось после и о чем мы еще поговорим чуть ниже…

facebook.com/fckryvbas. Иван Дибанго (№ 55) и Принс Аду (№ 80)

Вылет от «Виктории» не стал для «Кривбасса» катастрофой, так как бронзовый призер минувшего сезона УПЛ получил возможность попробовать силы в низшем по классу еврокубковом турнире – Лиге конференций. Однако там жребий был абсолютно неблагосклонен к «бело-красно-черным» – в соперники им выпал испанский «Бетис», который финишировал седьмым в Ла Лиге-2023/24.

С командой 70-летнего чилийца Мануэля Пеллегрини у «Кривбасса», откровенно говоря, шансов не было уже даже в теории. Судите сами: если не удалось пройти «Викторию», то на что можно было рассчитывать против оппонента, представляющего одну из лучших лиг континента, да еще и имеющего в составе таких исполнителей как Набиль Фекир, Эктор Бельерин, Диего Льоренте, Пабло Форнальс, Джонни Кардозо и другие…

Разве что на чудо, но его прогнозируемо не произошло. «Кривбасс» проиграл оба матча испанцам, не сумев забить ни одного мяча в ворота соперника – 0:2, 0:3. Причем в ответном поединке, который состоялся на Пиренеях, криворожане очень неприятно удивили в концовке первого тайма, пропустив три мяча на 40-й, 41-й и 43-й минутах. После игры Юрий Вернидуб признался, что его подопечные «немного рассыпались» после первого пропущенного, а также назвал все произошедшее «большой школой» для своих футболистов.

Впрочем, за попытки и обучение, коими занимался «Кривбасс», исходя из слов его главного тренера, в этом сезоне еврокубков, очков и денег не дают. Для украинского футбола участие трех из четырех участников квалификационных кампаний в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций сезона-2024/25 обернулось полной катастрофой. Лишь «Динамо» сумело постоять за свое славное имя и добыло путевку в основную сетку Лиги Европы, а вот «Днепр-1», «Полесье» и «Кривбасс» проиграли все свои матчи, так и не оказав никакой помощи позициям Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Но о днепрянах и житомирянах мы уже говорили чуть ранее…

Первый мат для Имада
Читайте также:
Первый мат для Имада

Итоги конкретно «Кривбасса» в текущей еврокубковой кампании оказались малопривлекательными: 4 матча, 4 поражения при общей разнице мячей 1:8. И это речь идет о третьей команде нашего футбола по итогам минувшего первенства, которая в принципе неплохо стартовала и в текущем сезоне на внутренней арене. Что еще нужно, чтобы осознать всю «глубину глубин», в которую медленно, но увы, уже более чем верно сползает наш клубный футбол…

После такого выступления наиболее популярным вопросом среди украинских болельщиков в аспекте «Кривбасса» является: «А стоило ли вообще начинать играть в Европе? Нужно было ли так рваться туда, если вы все еще не готовы?»

Здесь мнения могут разделиться. Кто-то, как вот Юрий Вернидуб, оптимистично предпочтет говорить о важных уроках на будущее, о «большой школе», которая даст игрокам понимание того, с чем им, возможно, предстоит еще когда-то столкнутся. Впрочем, слово «возможно» здесь вовсе не является традиционно вводным. Оно дает четкий акцент и понимание главного: далеко не факт, что этот «Кривбасс» в его текущем составе и с нынешним тренерским штабом окажется в еврокубках хотя бы в следующем сезоне, чтобы с него можно было требовать демонстрации «уроков над ошибками». Сколько раз нечто подобное мы уже видели за последние годы, когда крайне скоротечно свои выступления в еврокубках заканчивали «Александрия», «Мариуполь», «Ворскла», «Десна», «Колос»?.. И всякий раз нам после этого рассказывали об уроках на будущее, важности приобретения опыта и т.п.

А по факту слова остаются словами. Пресловутый опыт – это ничто на фоне общего качества выступлений футболистов. Если последнее у команды не соответствует уровню еврокубков, то и «ловить» в континентальных турнирах будет нечего, будь ты хоть опытнее самого опытного клуба на свете. В конце концов, уж более опытного тренера с украинским паспортом, который поиграл в еврокубках с разными командами, чем Юрий Вернидуб и найти сложно. 58-летний специалист поиграл в основной сетке Лиги чемпионов с «Шерифом», в основной сетке Лиги Европы – с теми же тираспольцами, а также с «Зарей», а уж в квалификации еврокубков наставник провел немало лобовых дуэлей, возглавляя как «Шериф» и «Зарю», так и «Шахтер» из Солигорска. И что в итоге: сильно помог опыт Вернидуба конкретно «Кривбассу» и конкретно в еврокубковом сезоне-2024/25? Ответ, как принято говорить в футболе, на табло.

facebook.com/fckryvbas

Однако не будем уж чрезмерно сгущать краски. Во-первых, давайте признаемся себе сами, честно и откровенно: ни от кого, кроме «Шахтера» и «Динамо», в нынешних реалиях мы и не ждали каких-то выдающихся выступлений и результатов в еврокубках. Да, очень больно и обидно, что украинские клубы продолжают штамповать нелепые антирекорды, но на третьем году полномасштабной фазы войны с российскими оккупантами рассчитывать на нечто иное, учитывая огромное количество куда более насущных для общества проблем, вряд ли стоит.

Амбиции «Кривбасса», «Полесья», равно как и раньше уже канувшего в лету «Днепра-1», выглядят крутыми исключительно по меркам УПЛ. Это своего рода «бренд для внутреннего рынка», равно как и то, что сейчас стремятся создать в ЛНЗ, «Александрии», «Ворскле», «Карпатах»… Чтобы претендовать на нечто большее, нужно как минимум демонстрировать состоятельность отвечать уровню Лиги конференций или Лиги Европы – непосредственно в матчах этих турниров.

С другой стороны, нынешний «Кривбасс» показал, что даже из неудачной на первый взгляд еврокубковой кампании можно и нужно извлекать выгоду. Речь, безусловно, идет о продаже 20-летнего Принса Аду, который забил единственный мяч «бело-красно-черных» в этом сезоне еврокубков. Выступления ганского легионера понравились селекционерам и руководству «Виктории», вследствие чего клуб из Пльзеня выкупил контракт африканца у «Кривбасса» за 700 тысяч евро (данные портала Transfermarkt).

Кто-то сейчас может саркастически ухмыльнуться – мол, подумаешь, какие-то 700 тысяч, вон в топовых чемпионатах Европы разбрасываются десятками миллионов. Но, во-первых, УПЛ – это не топ-лига континента (надеемся, что все-таки лишь пока), а во-вторых, покажите в Украине клуб, кроме грандов, который научился за последние годы выгодно продавать футболистов за границу. Таковые можно перечислить на пальцах одной руки здорового человека, да и то их (пальцев) может оказаться даже много…

Принс Аду переходил в «Кривбасс» в августе минувшего года свободным агентом. За это время африканец провел за «бело-красно-черных» 18 матчей и отличился в них лишь 4 забитыми мячами. Это совсем немного, особенно на фоне 12 результативных действий (8 голов и 4 ассистов) в 16 играх в предыдущем клубе в карьере Аду, коим была «Ислочь». По сути, Аду – это весьма ограниченный в своих умениях и навыках центрфорвард, которого «Кривбассу» посчастливилось «засветить» в Европе и продать за правильную цену, не дожидаясь момента, когда интерес к игроку может сойти на нет. А это, к слову, очень распространенная для клубов УПЛ практика, когда игроку банально не могут сложить цену, а затем он либо уходит дешевле, чем за него раньше давали, либо с ним прощаются бесплатно, или же футболист досиживает в одном клубе до конца карьеры, непонятно кому и за что делая тем самым лучше…

Возможно, «Кривбассу» сейчас стоило бы задуматься и о продаже левого фулбека Ивана Дибанго, который в минувшем сезоне УПЛ был одним из лучших на своей позиции в чемпионате, однако пока в клубе сохраняют уверенность в том, что камерунский легионер сможет продолжать демонстрировать прогресс, что, очевидно, в будущем позволит продать его за значительную для «бело-красно-черных» сумму. Хотя в «Кривбассе» Дибанго уже два сезона, и этот как раз тот случай, когда важно, чтобы футболист не пересидел, начав вместо прогресса показывать первые признаки регресса. Впрочем, Юрий Вернидуб доказал, что умеет работать с легионерами правильно, и на его эти умения, очевидно, полагается и клубное руководство.

Подводя итоги, можно сказать, что оценка выступлений «Кривбасса» в еврокубковом сезоне-2024/25, как это часто бывает, сопоставима с историей стакана, который на 50% заполнен водой: кто-то видит его наполовину пустым, но для других он наполовину полный. Да, с одной стороны «Кривбасс» не добыл ни одного положительного результата, проиграв все четыре игры квалификации и не пополнил рейтинг Украины в таблице коэффициентов УЕФА, но с другой – для себя самого клуб эту краткосрочную «континентальную вылазку» вполне может считать успешным: какой-то опыт добыли, впечатления получили, информацию к размышлению и анализу на будущее приобрели, а еще – сумели «засветить» и выгодно продать футболиста, чей «потолок» в целом не выглядел таким уж выдающимся, даже по меркам нынешней УПЛ. И есть ощущение, что руководство «Кривбасса» в значительной степени разделяет именно второй взгляд и оценку на все эти события.

По теме:
Черноморец подпишет украинского экс-игрока американского клуба Шарлотт
МИКИТИН: «Бетису хватило для разгрома Кривбасса одной вспышки»
Жеребьевка Лиги конференций. Соперники для Челси. Смотреть онлайн. LIVE
Кривбасс Кривой Рог Лига конференций Бетис - Кривбасс статьи эксклюзив Принс Аду Лига Европы Бетис Виктория Пльзень трансферы УПЛ
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
Футбол | 29 августа 2024, 13:55 53
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы

От Украины в самом престижном клубном турнире континента участие примет только «Шахтер»

В последние дни августа в Черноморце ждут пополнения в составе
Футбол | 30 августа 2024, 10:14 7
В последние дни августа в Черноморце ждут пополнения в составе
В последние дни августа в Черноморце ждут пополнения в составе

Окончательный список новичков «Черноморца» еще не сформирован

Маркевич назвал главную проблему нынешнего Шахтера
Футбол | 30.08.2024, 07:11
Маркевич назвал главную проблему нынешнего Шахтера
Маркевич назвал главную проблему нынешнего Шахтера
На Паралимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд
Олимпийские игры | 29.08.2024, 13:13
На Паралимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд
На Паралимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд
Жребий ЛЧ, гол и пас Цыганкова, Мудрик заработал пенальти, фиаско Кривбасса
Футбол | 30.08.2024, 10:35
Жребий ЛЧ, гол и пас Цыганкова, Мудрик заработал пенальти, фиаско Кривбасса
Жребий ЛЧ, гол и пас Цыганкова, Мудрик заработал пенальти, фиаско Кривбасса
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
potemkin78
в своё время Зоря и Днепр из-за низкого рейтинга в плейофах получали более сильных соперников и вылетали. пока на прямую не попали в ЛЕ и начали там набирать балы. так что это давняя проблема наших клубов
Ответить
+2
Умник
Рух жалко.
Честно
Ответить
+1
roman75zpr
Бiльше балаканини та пафосу було, тфу
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Дніпро, Ворскла, Кривбас кожну весну одне й те саме , але хіба що для досвіду,девіз команд головне не перемога а участь в змаганнях
Ответить
+1
Андрій Заліщук
треба просто розуміти, що найближчими роками тільки Шахта і Динамо будуть очки приносити, все інше це пшик
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Fitness.sports
Скорее бы по четыре команды от Украины было. Толку больше будет.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Кривбассе рассказали о реакции Шахтера на обстрел отеля в Кривом Роге
В Кривбассе рассказали о реакции Шахтера на обстрел отеля в Кривом Роге
28.08.2024, 09:14 3
Футбол
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
29.08.2024, 06:23 247
Футбол
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
28.08.2024, 08:20
Футбол
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
28.08.2024, 08:41
Бокс
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
29.08.2024, 07:05 14
Футбол
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
30.08.2024, 06:23 38
Футбол
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
28.08.2024, 10:55 2
Бокс
«Потерял интерес». Уоррен назвал причину поражения Дюбуа от Усика
«Потерял интерес». Уоррен назвал причину поражения Дюбуа от Усика
29.08.2024, 08:19 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем