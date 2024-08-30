Кривбасс в еврокубках закончил: 4 матча, 4 поражения. А стоило ли начинать?

Концовка сезона-2023/24 в украинской Премьер-лиге ознаменовалась возвращением «Кривбасса» на еврокубковую арену. Спустя 24 года это стало возможным благодаря тому, что подопечные Юрия Вернидуба финишировали на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. Такое выступление предоставило шанс криворожанам попробовать силы во втором по престижности еврокубковом турнире – Лиге Европы. Что правда, лишь со стадии третьего раунда квалификации, но это тоже выглядело весьма неплохо и многообещающе для столь амбициозного проекта, каким ныне себя позиционирует «Кривбасс».

Логично, что из-за длительного отсутствия в европейских турнирах «Кривбасс» не имел возможности претендовать на статус сеянного ни в одной из квалификаций. Впрочем, первый соперник «бело-красно-черным», откровенно говоря, достался не самый грозный – «Виктория» из Пльзеня. Этот коллектив в последние два года стабильно финишировал на третьей строчке в чемпионате Чехии. И пускай эта страна в настоящий момент находится аж на 9-м месте в таблице коэффициентов УЕФА, говорить о тотальном превосходстве чешского футбола над украинским, пожалуй, было бы неправильно. Очевидно, подобное развитие событий стало возможным лишь благодаря сверхудачному выступлению чешских клубов в минувшем сезоне еврокубков, когда они добыли коэффициент в 13,5, а также катастрофическому провалу наших команд, результаты которых на международной арене в период полномасштабной фазы российско-украинской войны выглядят все хуже и хуже.

Впрочем, определенные шансы у «Кривбасса» против «Виктории», как минимум «на бумаге» были. И надежды на успех подопечных Вернидуба в этой дуэли также не выглядели чем-то абсолютно несбыточным. Однако ход поединков показал, что «бело-красно-черным» пока рано тягаться даже с такими середняками европейского клубного футбола, как коллектив из Пльзеня. «Кривбасс» проиграл оба матча «Виктории» (1:2, 0:1), а единственным забитым мячом в составе криворожан отличился молодой ганский форвард Принс Аду. Это важно в аспекте того, что случилось после и о чем мы еще поговорим чуть ниже…

facebook.com/fckryvbas. Иван Дибанго (№ 55) и Принс Аду (№ 80)

Вылет от «Виктории» не стал для «Кривбасса» катастрофой, так как бронзовый призер минувшего сезона УПЛ получил возможность попробовать силы в низшем по классу еврокубковом турнире – Лиге конференций. Однако там жребий был абсолютно неблагосклонен к «бело-красно-черным» – в соперники им выпал испанский «Бетис», который финишировал седьмым в Ла Лиге-2023/24.

С командой 70-летнего чилийца Мануэля Пеллегрини у «Кривбасса», откровенно говоря, шансов не было уже даже в теории. Судите сами: если не удалось пройти «Викторию», то на что можно было рассчитывать против оппонента, представляющего одну из лучших лиг континента, да еще и имеющего в составе таких исполнителей как Набиль Фекир, Эктор Бельерин, Диего Льоренте, Пабло Форнальс, Джонни Кардозо и другие…

Разве что на чудо, но его прогнозируемо не произошло. «Кривбасс» проиграл оба матча испанцам, не сумев забить ни одного мяча в ворота соперника – 0:2, 0:3. Причем в ответном поединке, который состоялся на Пиренеях, криворожане очень неприятно удивили в концовке первого тайма, пропустив три мяча на 40-й, 41-й и 43-й минутах. После игры Юрий Вернидуб признался, что его подопечные «немного рассыпались» после первого пропущенного, а также назвал все произошедшее «большой школой» для своих футболистов.

Впрочем, за попытки и обучение, коими занимался «Кривбасс», исходя из слов его главного тренера, в этом сезоне еврокубков, очков и денег не дают. Для украинского футбола участие трех из четырех участников квалификационных кампаний в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций сезона-2024/25 обернулось полной катастрофой. Лишь «Динамо» сумело постоять за свое славное имя и добыло путевку в основную сетку Лиги Европы, а вот «Днепр-1», «Полесье» и «Кривбасс» проиграли все свои матчи, так и не оказав никакой помощи позициям Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Но о днепрянах и житомирянах мы уже говорили чуть ранее…

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Итоги конкретно «Кривбасса» в текущей еврокубковой кампании оказались малопривлекательными: 4 матча, 4 поражения при общей разнице мячей 1:8. И это речь идет о третьей команде нашего футбола по итогам минувшего первенства, которая в принципе неплохо стартовала и в текущем сезоне на внутренней арене. Что еще нужно, чтобы осознать всю «глубину глубин», в которую медленно, но увы, уже более чем верно сползает наш клубный футбол…

После такого выступления наиболее популярным вопросом среди украинских болельщиков в аспекте «Кривбасса» является: «А стоило ли вообще начинать играть в Европе? Нужно было ли так рваться туда, если вы все еще не готовы?»

Здесь мнения могут разделиться. Кто-то, как вот Юрий Вернидуб, оптимистично предпочтет говорить о важных уроках на будущее, о «большой школе», которая даст игрокам понимание того, с чем им, возможно, предстоит еще когда-то столкнутся. Впрочем, слово «возможно» здесь вовсе не является традиционно вводным. Оно дает четкий акцент и понимание главного: далеко не факт, что этот «Кривбасс» в его текущем составе и с нынешним тренерским штабом окажется в еврокубках хотя бы в следующем сезоне, чтобы с него можно было требовать демонстрации «уроков над ошибками». Сколько раз нечто подобное мы уже видели за последние годы, когда крайне скоротечно свои выступления в еврокубках заканчивали «Александрия», «Мариуполь», «Ворскла», «Десна», «Колос»?.. И всякий раз нам после этого рассказывали об уроках на будущее, важности приобретения опыта и т.п.

А по факту слова остаются словами. Пресловутый опыт – это ничто на фоне общего качества выступлений футболистов. Если последнее у команды не соответствует уровню еврокубков, то и «ловить» в континентальных турнирах будет нечего, будь ты хоть опытнее самого опытного клуба на свете. В конце концов, уж более опытного тренера с украинским паспортом, который поиграл в еврокубках с разными командами, чем Юрий Вернидуб и найти сложно. 58-летний специалист поиграл в основной сетке Лиги чемпионов с «Шерифом», в основной сетке Лиги Европы – с теми же тираспольцами, а также с «Зарей», а уж в квалификации еврокубков наставник провел немало лобовых дуэлей, возглавляя как «Шериф» и «Зарю», так и «Шахтер» из Солигорска. И что в итоге: сильно помог опыт Вернидуба конкретно «Кривбассу» и конкретно в еврокубковом сезоне-2024/25? Ответ, как принято говорить в футболе, на табло.

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Однако не будем уж чрезмерно сгущать краски. Во-первых, давайте признаемся себе сами, честно и откровенно: ни от кого, кроме «Шахтера» и «Динамо», в нынешних реалиях мы и не ждали каких-то выдающихся выступлений и результатов в еврокубках. Да, очень больно и обидно, что украинские клубы продолжают штамповать нелепые антирекорды, но на третьем году полномасштабной фазы войны с российскими оккупантами рассчитывать на нечто иное, учитывая огромное количество куда более насущных для общества проблем, вряд ли стоит.

Амбиции «Кривбасса», «Полесья», равно как и раньше уже канувшего в лету «Днепра-1», выглядят крутыми исключительно по меркам УПЛ. Это своего рода «бренд для внутреннего рынка», равно как и то, что сейчас стремятся создать в ЛНЗ, «Александрии», «Ворскле», «Карпатах»… Чтобы претендовать на нечто большее, нужно как минимум демонстрировать состоятельность отвечать уровню Лиги конференций или Лиги Европы – непосредственно в матчах этих турниров.

С другой стороны, нынешний «Кривбасс» показал, что даже из неудачной на первый взгляд еврокубковой кампании можно и нужно извлекать выгоду. Речь, безусловно, идет о продаже 20-летнего Принса Аду, который забил единственный мяч «бело-красно-черных» в этом сезоне еврокубков. Выступления ганского легионера понравились селекционерам и руководству «Виктории», вследствие чего клуб из Пльзеня выкупил контракт африканца у «Кривбасса» за 700 тысяч евро (данные портала Transfermarkt).

Кто-то сейчас может саркастически ухмыльнуться – мол, подумаешь, какие-то 700 тысяч, вон в топовых чемпионатах Европы разбрасываются десятками миллионов. Но, во-первых, УПЛ – это не топ-лига континента (надеемся, что все-таки лишь пока), а во-вторых, покажите в Украине клуб, кроме грандов, который научился за последние годы выгодно продавать футболистов за границу. Таковые можно перечислить на пальцах одной руки здорового человека, да и то их (пальцев) может оказаться даже много…

Принс Аду переходил в «Кривбасс» в августе минувшего года свободным агентом. За это время африканец провел за «бело-красно-черных» 18 матчей и отличился в них лишь 4 забитыми мячами. Это совсем немного, особенно на фоне 12 результативных действий (8 голов и 4 ассистов) в 16 играх в предыдущем клубе в карьере Аду, коим была «Ислочь». По сути, Аду – это весьма ограниченный в своих умениях и навыках центрфорвард, которого «Кривбассу» посчастливилось «засветить» в Европе и продать за правильную цену, не дожидаясь момента, когда интерес к игроку может сойти на нет. А это, к слову, очень распространенная для клубов УПЛ практика, когда игроку банально не могут сложить цену, а затем он либо уходит дешевле, чем за него раньше давали, либо с ним прощаются бесплатно, или же футболист досиживает в одном клубе до конца карьеры, непонятно кому и за что делая тем самым лучше…

Возможно, «Кривбассу» сейчас стоило бы задуматься и о продаже левого фулбека Ивана Дибанго, который в минувшем сезоне УПЛ был одним из лучших на своей позиции в чемпионате, однако пока в клубе сохраняют уверенность в том, что камерунский легионер сможет продолжать демонстрировать прогресс, что, очевидно, в будущем позволит продать его за значительную для «бело-красно-черных» сумму. Хотя в «Кривбассе» Дибанго уже два сезона, и этот как раз тот случай, когда важно, чтобы футболист не пересидел, начав вместо прогресса показывать первые признаки регресса. Впрочем, Юрий Вернидуб доказал, что умеет работать с легионерами правильно, и на его эти умения, очевидно, полагается и клубное руководство.

Подводя итоги, можно сказать, что оценка выступлений «Кривбасса» в еврокубковом сезоне-2024/25, как это часто бывает, сопоставима с историей стакана, который на 50% заполнен водой: кто-то видит его наполовину пустым, но для других он наполовину полный. Да, с одной стороны «Кривбасс» не добыл ни одного положительного результата, проиграв все четыре игры квалификации и не пополнил рейтинг Украины в таблице коэффициентов УЕФА, но с другой – для себя самого клуб эту краткосрочную «континентальную вылазку» вполне может считать успешным: какой-то опыт добыли, впечатления получили, информацию к размышлению и анализу на будущее приобрели, а еще – сумели «засветить» и выгодно продать футболиста, чей «потолок» в целом не выглядел таким уж выдающимся, даже по меркам нынешней УПЛ. И есть ощущение, что руководство «Кривбасса» в значительной степени разделяет именно второй взгляд и оценку на все эти события.