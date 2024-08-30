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Лига конференций
30 августа 2024, 07:27 | Обновлено 30 августа 2024, 07:30
925
0

Кривбасс, Полесье и Днепр-1 отметились антирекордом в еврокубках

Украинские представители сильно разочаровали

30 августа 2024, 07:27 | Обновлено 30 августа 2024, 07:30
925
0
Кривбасс, Полесье и Днепр-1 отметились антирекордом в еврокубках
ФК Кривбасс Кривой Рог

Клубы «Днепр-1», «Полесье» Житомир и «Кривбасс» Кривой Рог завершили свои выступления в еврокубках, не набрав ни одного очка в сезоне-2024/25.

Это новый антирекорд украинского футбола.

Как известно, «Днепр-1» должен был в квалификации Лиги конференций сыграть с «Академией Пушкаша», но снялся и получил технические поражения. Кроме этого, клуб также был исключен из Украинской Премьер-лиги.

Житомирское «Полесье» два раза проиграло словенской «Олимпии» из Любляны (0:2, 1:2) во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

А «Кривбасс» в плей-офф раунде квалификации Лиги конференций уступил «Бетису» (0:2, 0:3). До этого команда Юрия Вернидуба вылетела из Лиги Европы, проиграв по сумме двух поединков «Виктории Пльзень» (1:2, 0:1).

До этого сезона три украинских команды выбывали из еврокубков, не набрав ни одного очка в таблицу коэффициентов. Это «Кривбасс» в сезоне-2000/2001 (два поражения от «Нанта»), «Таврия» в сезоне-2010/2011 (два поражения от «Байера») и «Александрия» в сезоне-2016/2017 (два поражения от «Нанта»).

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Юрій Остроумов Источник: Трибуна
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