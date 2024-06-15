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  4. Италия – Албания. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 22:29 |
1217
0

Италия – Албания. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 1-го раунда группы В

15 июня 2024, 22:29 |
1217
0
Италия – Албания. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

15 июня в немецком Дортмунде проходит матч 1-го тура группы В Евро-2024 между сборными Италии и Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе В, кроме Италии и Албании, играют Хорватия и Испания. В первом матче группы испанцы победили со счетом 3:0.

Евро-2024. Группа В, 15 июня.

Италия Албания 2:1
Голы: Бастони, 11, Барелла, 16 - Байрами, 1.

ГОЛ! Байрами, 1 мин, 0:1

ГОЛ! Бастони, 11 мин, 1:1

ГОЛ! Барелла, 16 мин, 2:1

Трансляция матча

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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