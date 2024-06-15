Италия – Албания. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 1-го раунда группы В
15 июня в немецком Дортмунде проходит матч 1-го тура группы В Евро-2024 между сборными Италии и Албании.
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В группе В, кроме Италии и Албании, играют Хорватия и Испания. В первом матче группы испанцы победили со счетом 3:0.
Евро-2024. Группа В, 15 июня.
Италия – Албания – 2:1
Голы: Бастони, 11, Барелла, 16 - Байрами, 1.
ГОЛ! Байрами, 1 мин, 0:1
ГОЛ! Бастони, 11 мин, 1:1
ГОЛ! Барелла, 16 мин, 2:1
Трансляция матча
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