15 июня в немецком Дортмунде проходит матч 1-го тура группы В Евро-2024 между сборными Италии и Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе В, кроме Италии и Албании, играют Хорватия и Испания. В первом матче группы испанцы победили со счетом 3:0.

Евро-2024. Группа В, 15 июня.

Италия – Албания – 2:1

Голы: Бастони, 11, Барелла, 16 - Байрами, 1.

ГОЛ! Байрами, 1 мин, 0:1

ГОЛ! Бастони, 11 мин, 1:1

ГОЛ! Барелла, 16 мин, 2:1

Трансляция матча