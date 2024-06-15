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Евро
Польша
16.06.2024 16:00 - : -
Нидерланды
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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 14:37 | Обновлено 15 июня 2024, 14:48
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Польша – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 июня в 16:00 матч 1-го тура группового этапа Евро-2024

15 июня 2024, 14:37 | Обновлено 15 июня 2024, 14:48
20
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Польша – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 16 июня, состоится матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Польши и Нидерландов.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Готовясь к чемпионату Европы, поляки под руководством Михала Пробежа команды Украины (3:1) и Турции (2:1).

«Оранжевые», которых возглавляет Рональд Куман, в июне провели спарринги с Канадой (4:0) и Исландией (4:0).

На Евро-2024 в группе D, кроме Польши и Нидерландов, также сыграют команды Франции и Австрии.

Польша – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO

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Евро-2024 смотреть онлайн сборная Польши по футболу сборная Нидерландов по футболу Польша - Нидерланды
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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