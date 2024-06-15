Польша – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 июня в 16:00 матч 1-го тура группового этапа Евро-2024
В воскресенье, 16 июня, состоится матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Польши и Нидерландов.
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Готовясь к чемпионату Европы, поляки под руководством Михала Пробежа команды Украины (3:1) и Турции (2:1).
«Оранжевые», которых возглавляет Рональд Куман, в июне провели спарринги с Канадой (4:0) и Исландией (4:0).
На Евро-2024 в группе D, кроме Польши и Нидерландов, также сыграют команды Франции и Австрии.
Польша – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO
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