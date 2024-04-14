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Заря
14.04.2024 15:30 – FT 1 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 17:25 | Обновлено 14 апреля 2024, 18:39
966
10

Выход из кризиса? Заря победила Черноморец

Обе команды играли в атакующий футбол, хозяева сделали это лучше

14 апреля 2024, 17:25 | Обновлено 14 апреля 2024, 18:39
966
10
Выход из кризиса? Заря победила Черноморец
УПЛ

В воскресенье, 14 апреля, «Заря» и «Черноморец» встретились в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги. В предыдущем туре «Заря» сыграла вничью с «Днепром-1» – 2:2. «Черноморец» со счетом 3:2 одолел ФК «Александрия». Перед личным противостоянием «Заря» занимала 12 место в турнирной таблице, имея в активе 23 зачетных балла. «Черноморец» с 29 очками шел восьмым.

В начале матча заметным преимуществом владела «Заря». Подопечные Юрия Коваля много атаковали, причем делали это быстро и остро. За первые десять минут хозяева выполнили несколько навесов и прострелов в штрафную «Черноморца». После одного из них Горбач выиграл верховую борьбу и пробил головой – мяч пролетел мимо ворот. Но уже на 13-й минуте Горбач открыл счет в матче. Сделал он это после навеса от Бутко с правого фланга. Нападающий нанес удар головой, мяч влетел в правый от голкипера угол ворот. Салюк ошибся с выбором позиции и не смог перехватить передачу.

ФК Черноморец

Приблизительно до середины первой половины матча игроки «Черноморца» были редкими гостями в штрафной «Зори». Затем подопечные Григорчука смогли выровнять игру. Во второй половине тайма они немало атаковали, однако реальных возможностей для взятия ворот не создали. А вот хозяева на 36-й минуте едва не удвоили свое преимущество: Горбач пяткой выполнил классный пас на ход Яцыку, который вошел в штрафную и пробил примерно с 10 метров — Варакута спас «Черноморец».

Во втором тайме рисунок игры изменился. Футболисты «Зари» стали больше внимания уделять обороне. Гости гораздо чаще контролировали мяч, комбинировали на чужой половине поля, но зачастую это происходило до штрафной площадки. Равно как и в первой половине встречи, футболисты «Черноморца» не создали возможностей для того, чтобы пробить защиту команды Коваля.

ФК Черноморец

Хозяева имели несколько опасных моментов. На 65-й минуте Яцык на правом фланге у углового флажка обыграл оппонента, вошел в штрафную и прострелил. Горбач в падении нанес удар с близкого расстояния – мяч пролетел над перекладиной. Через три минуты тот же Яцык протянул футбольный снаряд по левому флангу и отдал пас на Антюха. Тот с линии вратарской пробил в направлении дальней стойки ворот, Горбач совсем немного не успел, чтобы переправить мяч в сетку. В компенсированное арбитром время Жуниор Рейс на скорости обыграл оппонента, оказался сам перед воротами, с линии штрафной пробил мимо Варакуты, но мяч пролетел рядом со штангой.

Юрий Коваль, похоже, смог вытащить «Зарю» из кризиса, в котором команда находилась во время двух работы предыдущих тренеров: Ненада Лалатовича и Валерия Кривенцова. На это ушло немало времени. Сегодня команда напоминала ту «Зарю», которая в прошлом чемпионате до последнего претендовала на второе место. Кстати, после зимнего перерыва «Заря» проиграла всего дважды. Оба раза обидчиком было киевское «Динамо». «Черноморец» продолжает демонстрировать нестабильную игру и результаты. Подопечные Григорчука могут устроить феерию практически в любом матче, причем как в положительном контексте, так и в негативном.

Украинская Премьер-лига. 24 тур.

«Заря» – «Черноморец» – 1:0

Гол: Горбач (12).

Предупреждение: Жуниор Рейс (86).

«Заря»: Сапутин – Батагов, Джордан, Бутко, Вантух – Башич, Яцик (Мишнев, 87), Чурко (Дришлюк, 81) – Кирюханцев (Жуниор Рейс, 73), Антюх (Бугай, 87) – Горбач (Ндур, 73).

«Черноморец»: Варакута – Путря (Голуб, 90+1), Гучек, Салюк, Ермаков – Альваренга, Васильев, Кузык (Зе Гомеш, 80) – Штогрин, Бадибанга – Авагимян (Присяжнюк, 80).

Арбитр: Владимир Новохатний (Черкассы).

Стадион: «Левый берег» (Киевская область).

Наши оценки:

Замены «Заря»: Жуниор Рейс - 5.5, Ндур - 5.5, Дришлюк, Мишнев, Бугай — все б/о.

Замены «Черноморец»: Зе Гомеш, Присяжнюк, Голуб — все б/о.

ЗАРЯ ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Горбач (Заря).
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Заря – Черноморец – 1:0. Как забил Горбач. Видео гола и обзор матча
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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Черноморец отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Віктор Коробка
Відчувається відсутність Герреро - моментів створили чимало, але реалізували всього один. Але перемога є перемога, з чим і вітаємо луганчан.
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+5
Max-Morlock
Если бы 3 забили.
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+1
Kamon
Горбач хорош 
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0
alex belogubko
ГРИ надо отправлять на больничный что то с мозгами посмотрите на эти 5 минутные замены --пусть пока АНТОНОВ  руководит ЧО --нет доверия к ГРИ  12 проигрышей и это ещё не конец
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0
dadlismit
Во втором круге у Зари стала проявляться командная игра, создаются моменты, правда реализация хромает. Жаль, много было потеряно в начале сезона, когда команда вновь строилась практически с нуля. Что будет дальше с командой неизвестно ... 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
OtsoCity
з лайном (динамо) дві договірни гри були у Зорі 
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-2
Pavel_i_CO
Дуже добре, що до двох підряд матчів з щурами, Зоря підходить в чудовій формі 
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-3
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