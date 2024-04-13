В воскресенье, 14 апреля, «Заря» и «Черноморец» встретятся в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги. Команды сыграют на стадионе «Левый берег» в Киевской области. Начало поединка назначено на 15.30.

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В предыдущем туре «Заря» сыграла вничью с «Днепром-1» – 2:2. «Черноморец» со счетом 3:2 одолел ФК «Александрия». Перед личным противостоянием «Заря» занимала 12 место в турнирной таблице, имея в активе 23 зачетных балла. «Черноморец» 29 очками шел восьмым.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Черноморец», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.