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Чемпионат Украины
Заря
14.04.2024 15:30 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 23:17 |
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0

Заря – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Украины по футболу

13 апреля 2024, 23:17 |
95
0
Заря – Черноморец. Текстовая трансляция матча
ПФЛ. Стадион Левый берег

В воскресенье, 14 апреля, «Заря» и «Черноморец» встретятся в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги. Команды сыграют на стадионе «Левый берег» в Киевской области. Начало поединка назначено на 15.30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В предыдущем туре «Заря» сыграла вничью с «Днепром-1» – 2:2. «Черноморец» со счетом 3:2 одолел ФК «Александрия». Перед личным противостоянием «Заря» занимала 12 место в турнирной таблице, имея в активе 23 зачетных балла. «Черноморец» 29 очками шел восьмым.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Черноморец», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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