Заря – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Скучно точно не должно быть
В воскресенье, 14 апреля, состоится матч 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Левый берег», начало – в 15:30.
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«Заря»
Помните «Зарю» прошлого сезона, когда она до последнего претендовала на второе место? Правда, в это теперь совсем не верится, когда смотреть на нынешнюю позицию луганского клуба? Ненад Лалатович и Валерий Кривенцов сделали с командой неизвестно что, вследствие чего «Заря» находилась если и не в зоне вылета, то очень близко.
Только с приходом на тренерский мостик Юрия Коваля ситуация немного стабилизировалась, но, конечно, ни о каких медалях и еврокубках в этом году речь не идет. Хотя речь не идет и о вылете, все же состав достаточно прочен по меркам УПЛ.
Случаются, конечно, разные ситуации типа недавнего бунта игроков в матче против киевского «Динамо», но эта неприятность уже, пожалуй, позади.
Важную роль играет форвард Эдуардо Герреро, который, например, в последнем матче отличился дублем. Вернул свою прежнюю форму вратарь Сапутин, которого все же, по-видимому, несправедливо засунули в запас во время первой части сезона, о которой упоминалось выше.
«Черноморец»
«Черноморец» в этом сезоне напоминает львовский «Рух» – оба коллектива пока не способны претендовать на что-то серьезное, но нервы испортить могут всем. Правда, например, «Шахтеру» в полуфинале национального кубка на пути к трофею стать не получилось. А так подопечные Григорчука могут устроить феерию практически в любом матче, причем как в положительном контексте, так и в негативном.
Один из лидеров команды, Максим Брагару, мог покинуть «Черноморец» зимой, но трансфер в «Динамо» пока так и не свершился. Игру против «Зари» Брагару пропустит из-за дисквалификации
Впечатляет форма Штогрина, который сейчас, пожалуй, является главной ударной силой и надеждой «моряков» в атаке.
Статистика встреч
Между собой команды сыграли 39 матчей: +15=8-16, разница мячей 53-49 в пользу «Зари».
Ориентировочные составы
«Заря»: Сапутин - Бутко, Джордан, Батагов, Вантух - Яцик, Башич - Чурко, Кирюханцев, Антюх - Герреро
«Черноморец»: Варакута - Путря, Гучек, Салюк, Шаповал - Васильев, Ермаков - Бадибанга, Бойчук, Авагимян - Штогрин.
Прогноз на противостояние
Спрогнозируем веселую игру с качелями и итоговую боевую ничью 2:2.
14 апреля, воскресенье
|«Заря» – «Черноморец»
|Киев. Стадион «Левый берег». 15:30
|ТВ-трансляция на платформе УПЛ ТВ
|Арбитр: Владимир Новохатний (Черкассы)
|ЗАРЯ – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Прогноз Sport.ua — 2:2
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