Заря – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В воскресенье, 14 апреля, состоится матч 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Левый берег», начало – в 15:30.

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«Заря»

Помните «Зарю» прошлого сезона, когда она до последнего претендовала на второе место? Правда, в это теперь совсем не верится, когда смотреть на нынешнюю позицию луганского клуба? Ненад Лалатович и Валерий Кривенцов сделали с командой неизвестно что, вследствие чего «Заря» находилась если и не в зоне вылета, то очень близко.

Только с приходом на тренерский мостик Юрия Коваля ситуация немного стабилизировалась, но, конечно, ни о каких медалях и еврокубках в этом году речь не идет. Хотя речь не идет и о вылете, все же состав достаточно прочен по меркам УПЛ.

Случаются, конечно, разные ситуации типа недавнего бунта игроков в матче против киевского «Динамо», но эта неприятность уже, пожалуй, позади.

Важную роль играет форвард Эдуардо Герреро, который, например, в последнем матче отличился дублем. Вернул свою прежнюю форму вратарь Сапутин, которого все же, по-видимому, несправедливо засунули в запас во время первой части сезона, о которой упоминалось выше.

«Черноморец»

«Черноморец» в этом сезоне напоминает львовский «Рух» – оба коллектива пока не способны претендовать на что-то серьезное, но нервы испортить могут всем. Правда, например, «Шахтеру» в полуфинале национального кубка на пути к трофею стать не получилось. А так подопечные Григорчука могут устроить феерию практически в любом матче, причем как в положительном контексте, так и в негативном.

Один из лидеров команды, Максим Брагару, мог покинуть «Черноморец» зимой, но трансфер в «Динамо» пока так и не свершился. Игру против «Зари» Брагару пропустит из-за дисквалификации

Впечатляет форма Штогрина, который сейчас, пожалуй, является главной ударной силой и надеждой «моряков» в атаке.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 39 матчей: +15=8-16, разница мячей 53-49 в пользу «Зари».

Ориентировочные составы

«Заря»: Сапутин - Бутко, Джордан, Батагов, Вантух - Яцик, Башич - Чурко, Кирюханцев, Антюх - Герреро

«Черноморец»: Варакута - Путря, Гучек, Салюк, Шаповал - Васильев, Ермаков - Бадибанга, Бойчук, Авагимян - Штогрин.

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем веселую игру с качелями и итоговую боевую ничью 2:2.

14 апреля, воскресенье