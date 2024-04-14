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Заря
14.04.2024 15:30 – FT 1 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 22:41 | Обновлено 14 апреля 2024, 22:51
86
0

Юрий КОВАЛЬ: «Тяжелая и важная победа для Зари. Нам нужен результат»

Главный тренер луганской «Зари» рассказал о победе над «Черноморцем»

14 апреля 2024, 22:41 | Обновлено 14 апреля 2024, 22:51
86
0
Юрий КОВАЛЬ: «Тяжелая и важная победа для Зари. Нам нужен результат»
ФК Заря Луганск. Юрий Коваль

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль рассказал о победе над «Черноморцем» (1:0) в матче 24-го тура УПЛ:

– В Одессе очень хорошая тренерская команда. Они показывают интересный футбол. Потому и сегодня была интересная игра. Спасибо ВСУ за то, что позволяют нам играть, играть без тревог, как сегодня. Хотя с такими соседями это очень тяжело.

С нашей стороны был хороший поединок. Нам нужен результат. У «Черноморца» более стабильное турнирное положение. Для нас это трудная и важная победа!

– Вы уже считали, какой был бы счет, если бы Горбач реализовал все свои моменты?

– Горбач – очень хороший игрок. Воспитан, в том числе, в футбольном плане. Дай Бог, будет забивать почаще в следующих матчах.

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Горбач (Заря).
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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Черноморец Юрий Коваль пресс-конференция
Источник ФК Заря Луганск
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