Юрий КОВАЛЬ: «Тяжелая и важная победа для Зари. Нам нужен результат»

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль рассказал о победе над «Черноморцем» (1:0) в матче 24-го тура УПЛ:

– В Одессе очень хорошая тренерская команда. Они показывают интересный футбол. Потому и сегодня была интересная игра. Спасибо ВСУ за то, что позволяют нам играть, играть без тревог, как сегодня. Хотя с такими соседями это очень тяжело.

С нашей стороны был хороший поединок. Нам нужен результат. У «Черноморца» более стабильное турнирное положение. Для нас это трудная и важная победа!

– Вы уже считали, какой был бы счет, если бы Горбач реализовал все свои моменты?

– Горбач – очень хороший игрок. Воспитан, в том числе, в футбольном плане. Дай Бог, будет забивать почаще в следующих матчах.