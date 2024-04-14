Юрий КОВАЛЬ: «Тяжелая и важная победа для Зари. Нам нужен результат»
Главный тренер луганской «Зари» рассказал о победе над «Черноморцем»
Главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль рассказал о победе над «Черноморцем» (1:0) в матче 24-го тура УПЛ:
– В Одессе очень хорошая тренерская команда. Они показывают интересный футбол. Потому и сегодня была интересная игра. Спасибо ВСУ за то, что позволяют нам играть, играть без тревог, как сегодня. Хотя с такими соседями это очень тяжело.
С нашей стороны был хороший поединок. Нам нужен результат. У «Черноморца» более стабильное турнирное положение. Для нас это трудная и важная победа!
– Вы уже считали, какой был бы счет, если бы Горбач реализовал все свои моменты?
– Горбач – очень хороший игрок. Воспитан, в том числе, в футбольном плане. Дай Бог, будет забивать почаще в следующих матчах.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбольный клуб «Аркадаг» претендует на мировой рекорд по самой длинной победной серии
Украинский вратарь сохранил ворота на замке в поединке против «Мальорки»