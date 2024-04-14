14.04.2024 15:30 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига14 апреля 2024, 18:35 | Обновлено 14 апреля 2024, 18:43
137
0
Заря – Черноморец – 1:0. Как забил Горбач. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги
14 апреля 2024, 18:35 | Обновлено 14 апреля 2024, 18:43
137
0
14 апреля луганская «Заря» обыграла одесский «Черноморец» в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги.
Единственный гол для хозяев поля ударом головой забил Игорь Горбач на 12-й минуте после навеса от Богдана Бутко с правого фланга.
Луганская команда благодаря победе набрала 26 очков и отдалилась от зоны вылета.
Читайте также:Выход из кризиса? Заря победила Черноморец
Украинская Премьер-лига. 24-й тур. 14 апреля
Заря Луганск – Черноморец Одесса – 1:0
Гол: Игорь Горбач, 12.
Видео гола и обзор матча
События матча
13’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Горбач (Заря).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 апреля 2024, 17:16 1
Андрей отыграл на ноль и помог королевскому клубу победить (1:0) в 31-м туре Ла Лиги
Теннис | 14 апреля 2024, 02:47 68
Украинская команда не сумела пробиться в мировой финал Кубка Билли Джин Кинг
Футбол | 13.04.2024, 21:33
Футбол | 14.04.2024, 15:00
Футбол | 13.04.2024, 19:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.04.2024, 15:15 8
12.04.2024, 18:49 39
12.04.2024, 19:54 1
Футбол
12.04.2024, 16:15 11
13.04.2024, 10:05 153
13.04.2024, 00:35 14
14.04.2024, 09:06 11