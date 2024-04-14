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Заря
14.04.2024 15:30 – FT 1 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 18:35 | Обновлено 14 апреля 2024, 18:43
137
0

Заря – Черноморец – 1:0. Как забил Горбач. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги

14 апреля 2024, 18:35 | Обновлено 14 апреля 2024, 18:43
137
0
Заря – Черноморец – 1:0. Как забил Горбач. Видео гола и обзор матча
ФК Заря. Игорь Горбач

14 апреля луганская «Заря» обыграла одесский «Черноморец» в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги.

Единственный гол для хозяев поля ударом головой забил Игорь Горбач на 12-й минуте после навеса от Богдана Бутко с правого фланга.

Луганская команда благодаря победе набрала 26 очков и отдалилась от зоны вылета.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур. 14 апреля

Заря Луганск – Черноморец Одесса – 1:0

Гол: Игорь Горбач, 12.

Видео гола и обзор матча

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Горбач (Заря).
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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Черноморец видео голов и обзор Игорь Горбач Богдан Бутко
Источник Sport.ua
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