14 апреля луганская «Заря» обыграла одесский «Черноморец» в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги.

Единственный гол для хозяев поля ударом головой забил Игорь Горбач на 12-й минуте после навеса от Богдана Бутко с правого фланга.

Луганская команда благодаря победе набрала 26 очков и отдалилась от зоны вылета.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур. 14 апреля

Заря Луганск – Черноморец Одесса – 1:0

Гол: Игорь Горбач, 12.

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