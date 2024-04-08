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  4. Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Англия
08 апреля 2024, 03:50 |
219
0

Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?

6–7 апреля состоялись матчи 32-го тура чемпионата Англии

08 апреля 2024, 03:50 |
219
0
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

6–7 апреля состоялись матчи 32-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.

В центральном поединке тура «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счетом 2:2.

«Арсенал» вместе с украинским защитником Александром Зинченко в гостях обыграл «Брайтон» 3:0. Зинченко отыграл 72 минуты и был заменен на Такехиро Томиясу.

«Манчестер Сити» на выезде выиграл у «Кристал Пэлас» 4:2. Дубль и ассист на Эрлинг Холанда в этой встрече оформил Кевин Де Брюйне.

«Челси» не сумел обыграть «Шеффилд Юнайтед», упустив победу на 90+3-й минуте. Матч завершился со счетом 2:2. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел только на 82-й минуте вместо Нони Мадуэке.

«Борнмут» уступил «Лутон Таун» 1:2. Илья Забарный, который защищает цвета «вишен», стабильно отыграл все 90 минут.

«Эвертон» дома вместе с украинцем Виталием Миколенко выиграл у «Бернли» и добыл первую победу в АПЛ в 2024 году. На счету Миколенко все 90 минут игры.

«Брентфорд» в перестрелке сыграл вничью с «Астон Виллой» 3:3. Егор Ярмолюк начал матч в запасе и вышел в составе «пчел« на 81-й минуте вместо Йоана Виссы.

Сейчас лидером чемпионата Англии является «Арсенал» с Зинченко. У «канониров» 71 очко. Столько же и у «Ливерпуля», однако по дополнительным показателем выше находятся именно представители Лондона. Тройку замыкает действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» с 70 пунктами.

На 4-й позиции идет «Тоттенхэм» с 60 баллами, а на 5-й – «Астон Вилла» (60).

«Челси» с Мудриком идет 9-м с 44 очками. «Борнмут» и Забарный располагаются на 12-й позиции с 41 пунктом, «Эвертон» и Миколенко – 15-е (29), а «Бернтфорд» и Ярмолюк – 16-е (29).

АПЛ 2023/24. 32-й тур. 6–7 апреля

  • Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 3:1
  • Шеффилд Юнайтед – Челси – 2:2
  • Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:2
  • Брайтон – Арсенал – 0:3
  • Астон Вилла – Брентфорд – 3:3
  • Эвертон – Бернли – 1:0
  • Фулхэм – Ньюкасл – 0:1
  • Лутон Таун – Борнмут – 2:1
  • Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:2
  • Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 2:4

Таблица АПЛ 2023/24 после 32-го тура

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 31 22 5 4 75 - 24 71
2 Ливерпуль 31 21 8 2 72 - 30 71
3 Манчестер Сити 31 21 7 3 71 - 31 70
4 Тоттенхэм 31 18 6 7 65 - 45 60
5 Астон Вилла 32 18 6 8 66 - 49 60
6 Манчестер Юнайтед 31 15 4 12 45 - 46 49
7 Вест Хэм 32 13 9 10 52 - 56 48
8 Ньюкасл 31 14 5 12 65 - 52 47
9 Челси 30 12 8 10 55 - 52 44
10 Брайтон 31 11 10 10 51 - 49 43
11 Вулверхэмптон 31 12 6 13 44 - 49 42
12 Борнмут 31 11 8 12 45 - 55 41
13 Фулхэм 32 11 6 15 47 - 51 39
14 Кристал Пэлас 31 7 9 15 36 - 54 30
15 Эвертон 31 9 8 14 32 - 42 29
16 Брентфорд 32 7 8 17 45 - 58 29
17 Ноттингем Форест 32 7 8 17 40 - 56 25
18 Лутон Таун 32 6 7 19 45 - 65 25
19 Бёрнли 32 4 7 21 32 - 67 19
20 Шеффилд Юнайтед 31 3 7 21 30 - 82 16
Полная таблица

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Источник Sport.ua
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