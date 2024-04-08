Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?

6–7 апреля состоялись матчи 32-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.

В центральном поединке тура «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счетом 2:2.

«Арсенал» вместе с украинским защитником Александром Зинченко в гостях обыграл «Брайтон» 3:0. Зинченко отыграл 72 минуты и был заменен на Такехиро Томиясу.

«Манчестер Сити» на выезде выиграл у «Кристал Пэлас» 4:2. Дубль и ассист на Эрлинг Холанда в этой встрече оформил Кевин Де Брюйне.

«Челси» не сумел обыграть «Шеффилд Юнайтед», упустив победу на 90+3-й минуте. Матч завершился со счетом 2:2. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел только на 82-й минуте вместо Нони Мадуэке.

«Борнмут» уступил «Лутон Таун» 1:2. Илья Забарный, который защищает цвета «вишен», стабильно отыграл все 90 минут.

«Эвертон» дома вместе с украинцем Виталием Миколенко выиграл у «Бернли» и добыл первую победу в АПЛ в 2024 году. На счету Миколенко все 90 минут игры.

«Брентфорд» в перестрелке сыграл вничью с «Астон Виллой» 3:3. Егор Ярмолюк начал матч в запасе и вышел в составе «пчел« на 81-й минуте вместо Йоана Виссы.

Сейчас лидером чемпионата Англии является «Арсенал» с Зинченко. У «канониров» 71 очко. Столько же и у «Ливерпуля», однако по дополнительным показателем выше находятся именно представители Лондона. Тройку замыкает действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» с 70 пунктами.

На 4-й позиции идет «Тоттенхэм» с 60 баллами, а на 5-й – «Астон Вилла» (60).

«Челси» с Мудриком идет 9-м с 44 очками. «Борнмут» и Забарный располагаются на 12-й позиции с 41 пунктом, «Эвертон» и Миколенко – 15-е (29), а «Бернтфорд» и Ярмолюк – 16-е (29).

АПЛ 2023/24. 32-й тур. 6–7 апреля

Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 3:1

– Ноттингем Форест – 3:1 Шеффилд Юнайтед – Челси – 2:2

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:2

Брайтон – Арсенал – 0:3

– 0:3 Астон Вилла – Брентфорд – 3:3

Эвертон – Бернли – 1:0

– Бернли – 1:0 Фулхэм – Ньюкасл – 0:1

– 0:1 Лутон Таун – Борнмут – 2:1

– Борнмут – 2:1 Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:2

– 1:2 Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 2:4

Таблица АПЛ 2023/24 после 32-го тура