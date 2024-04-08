Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
6–7 апреля состоялись матчи 32-го тура чемпионата Англии
6–7 апреля состоялись матчи 32-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.
В центральном поединке тура «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счетом 2:2.
«Арсенал» вместе с украинским защитником Александром Зинченко в гостях обыграл «Брайтон» 3:0. Зинченко отыграл 72 минуты и был заменен на Такехиро Томиясу.
«Манчестер Сити» на выезде выиграл у «Кристал Пэлас» 4:2. Дубль и ассист на Эрлинг Холанда в этой встрече оформил Кевин Де Брюйне.
«Челси» не сумел обыграть «Шеффилд Юнайтед», упустив победу на 90+3-й минуте. Матч завершился со счетом 2:2. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел только на 82-й минуте вместо Нони Мадуэке.
«Борнмут» уступил «Лутон Таун» 1:2. Илья Забарный, который защищает цвета «вишен», стабильно отыграл все 90 минут.
«Эвертон» дома вместе с украинцем Виталием Миколенко выиграл у «Бернли» и добыл первую победу в АПЛ в 2024 году. На счету Миколенко все 90 минут игры.
«Брентфорд» в перестрелке сыграл вничью с «Астон Виллой» 3:3. Егор Ярмолюк начал матч в запасе и вышел в составе «пчел« на 81-й минуте вместо Йоана Виссы.
Сейчас лидером чемпионата Англии является «Арсенал» с Зинченко. У «канониров» 71 очко. Столько же и у «Ливерпуля», однако по дополнительным показателем выше находятся именно представители Лондона. Тройку замыкает действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» с 70 пунктами.
На 4-й позиции идет «Тоттенхэм» с 60 баллами, а на 5-й – «Астон Вилла» (60).
«Челси» с Мудриком идет 9-м с 44 очками. «Борнмут» и Забарный располагаются на 12-й позиции с 41 пунктом, «Эвертон» и Миколенко – 15-е (29), а «Бернтфорд» и Ярмолюк – 16-е (29).
АПЛ 2023/24. 32-й тур. 6–7 апреля
- Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 3:1
- Шеффилд Юнайтед – Челси – 2:2
- Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:2
- Брайтон – Арсенал – 0:3
- Астон Вилла – Брентфорд – 3:3
- Эвертон – Бернли – 1:0
- Фулхэм – Ньюкасл – 0:1
- Лутон Таун – Борнмут – 2:1
- Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:2
- Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 2:4
Таблица АПЛ 2023/24 после 32-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|31
|22
|5
|4
|75 - 24
|71
|2
|Ливерпуль
|31
|21
|8
|2
|72 - 30
|71
|3
|Манчестер Сити
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|4
|Тоттенхэм
|31
|18
|6
|7
|65 - 45
|60
|5
|Астон Вилла
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|31
|15
|4
|12
|45 - 46
|49
|7
|Вест Хэм
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|8
|Ньюкасл
|31
|14
|5
|12
|65 - 52
|47
|9
|Челси
|30
|12
|8
|10
|55 - 52
|44
|10
|Брайтон
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|11
|Вулверхэмптон
|31
|12
|6
|13
|44 - 49
|42
|12
|Борнмут
|31
|11
|8
|12
|45 - 55
|41
|13
|Фулхэм
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14
|Кристал Пэлас
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15
|Эвертон
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|29
|16
|Брентфорд
|32
|7
|8
|17
|45 - 58
|29
|17
|Ноттингем Форест
|32
|7
|8
|17
|40 - 56
|25
|18
|Лутон Таун
|32
|6
|7
|19
|45 - 65
|25
|19
|Бёрнли
|32
|4
|7
|21
|32 - 67
|19
|20
|Шеффилд Юнайтед
|31
|3
|7
|21
|30 - 82
|16
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