Провальная игра? Забарный узнал оценку за поражение в матче с Лутон Таун

Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 32-го тура АПЛ, в котором сыграли «Лутон Таун» и «Борнмут». «Вишни» вели в счете по ходу матча, но в итоге проиграли 1:2.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный традиционно вышел в стартовом составе и провел полный матч. Именно Илья позволил забить сопернику победный гол на 90-й минуте, проиграв силовую борьбу. За свое выступление украинский защитник получил самую низкую оценку за матч от статистического портала WhoScored – 5.6.

Героем матча был назван автор победного гола Карлтон Моррис, который забил на 90-й минуте и получил от WhoScored 8.5 баллов.

Оценки матча Лутон Таун – Борнмут от WhoScored