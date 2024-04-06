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  4. Провальная игра? Забарный узнал оценку за поражение в матче с Лутон Таун
Англия
06 апреля 2024, 22:04 |
1047
2

Провальная игра? Забарный узнал оценку за поражение в матче с Лутон Таун

«Борнмут» пропустил на последних минутах

06 апреля 2024, 22:04 |
1047
2
Провальная игра? Забарный узнал оценку за поражение в матче с Лутон Таун
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 32-го тура АПЛ, в котором сыграли «Лутон Таун» и «Борнмут». «Вишни» вели в счете по ходу матча, но в итоге проиграли 1:2.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный традиционно вышел в стартовом составе и провел полный матч. Именно Илья позволил забить сопернику победный гол на 90-й минуте, проиграв силовую борьбу. За свое выступление украинский защитник получил самую низкую оценку за матч от статистического портала WhoScored – 5.6.

Героем матча был назван автор победного гола Карлтон Моррис, который забил на 90-й минуте и получил от WhoScored 8.5 баллов.

Оценки матча Лутон Таун – Борнмут от WhoScored

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WhoScored Борнмут Илья Забарный Лутон Таун лучший игрок чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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MrStepanovM .
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EGOS
от тобі і хвалебні пісні...посон розслабився..
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