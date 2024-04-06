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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
06.04.2024 14:30 – FT 2 : 4
Манчестер Сити
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Англия
06 апреля 2024, 16:31 |
367
0

Перед битвой с Реалом. Ман Сити выиграл и догнал Ливерпуль в АПЛ

Претенденты на титул не теряют очки

06 апреля 2024, 16:31 |
367
0
Перед битвой с Реалом. Ман Сити выиграл и догнал Ливерпуль в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 4:2, хотя команда Жузепа Гвардиолы пропустила первой на четвертой минуте встречи.

Однако далее гости доминировали и оформили легкую победу. Отметим дубль Кевина де Брюйне, а также гол Эрлинга Холанда, который забил впервые за месяц.

«Манчестер Сити» набирает 70 очков и догоняет лидера «Ливерпуль», который завтра сыграет с «Манчестер Юнайтед». А Сити на следующей неделе уже ждет встреча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Чемпионат Англии. 32-й тур

Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:4
Голы: Матета, 4, Эдуар, 86 – де Брюйне, 13, 70, Льюис, 47, Холанд, 66

Кристал Пэлас: Хендерсон, Уорд, Андерсен, Лерма, Муньос, Уортон, Хьюз (Ахамада, 82), Митчелл (Клайн, 75), Эзе (Шлупп, 64), Матета (Эдуар, 74), Айю (Олисе, 74)

Манчестер Сити: Ортега, Льюис, Стоунз, Диаш, Гвардиол (Аканджи, 46), Родри (Ковачич, 74), Бобб, Грилиш, Де Брюйне (Бернарду, 90+2), Альварес (Нуньес, 74), Холанд

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Манчестер Сити Кевин де Брюйне Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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