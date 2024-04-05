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Кристал Пэлас
06.04.2024 14:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
05 апреля 2024, 23:39 |
47
0

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует контрольный поединок в АПЛ

05 апреля 2024, 23:39 |
47
0
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден и Жузеп Гвардиола

6 апреля на «Селхерст Парк» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Кристал Пэлас» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Ставки на матч Кристал Пэлас – Манчестер Сити

Кристал Пэлас

Команда в этом сезоне поставила точку в своей эре Ходжсона. На этот раз, похоже, окончательно. Да, год назад Старина Рой вернулся, чтобы исправить положение, с которым перестал справляться Патрик Виейра. Но все-таки сейчас и результаты достаточно скромны, и здоровье начало уж откровенно подводить ветерана тренерского цеха. В итоге с ним в конце зимы расстались полюбовно, заменив на Оливера Гласнера, австрийца, который сделал себе имя за счет хороших результатов с середняками немецкой Бундеслиги 1. В дебютном поединке его новые подопечные начали с победы, причем разгромной - но там был в противниках Бернли. После этого было поражение Тоттенхэму и только ничья с Лутоном. После этого продолжили 1:1 с Ноттингем Форест и минимальным поражением Борнмута.

Манчестер Сити

Клуб сейчас не может не думать о грядущем, следующем поединке. Мало того, что это начало четвертьфинального раунда Лиги чемпионов, так еще и соперником стал мадридский Реал. А ведь в 2022-м и 2023-м победитель этой пары (что тогда играла в полуфинале) в итоге брал Ушастого. Но при этом подопечные Пепа Гвардиолы не могут себе дать отдыха и в АПЛ. Сейчас, на финишном отрезке, не получается оторваться сразу от двоих соперников. После паузы на игры сборных горожане принимали такого конкурента, Арсенал, и выдали скучную нулевую ничью. А через 3 дня приезжал непростой оппонент, Астон Вилла. Она потрепала нервы поначалу, но за счет хет-трика Фодена все закончилось разгромом.

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Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Сити выиграл оба поединка. Но и до этого у орлов было 4 очка из 6 в сезоне 2021/2022, и в декабре закончили 2:2 в Манчестере.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько уверенно выиграет чемпион страны. Рекомендуем ставить на гостей при форе -1,5 гола (коэффициент - 2,01).

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Источник Sport.ua
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