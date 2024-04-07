Жузеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне нравится забивать голы»

Главный тренер Манчестер Сити Жузеп Гвардиола расхвалил своего подопечного Кевина де Брюйне после выигранного матча с «Кристал Пэлас» (4:2).

«В течение многих лет он был одним из лучших игроков нашего клуба.

То, что он сделал в Англии, было невероятным. Много голов, результативных передач и стабильность. Мы провели четыре или пять месяцев без него, и сейчас он нам нужен в конце сезона.

Я думаю, что ему нравится забивать голы, но я не знаю, нравится ли ему больше делать голевые передачи. Он так щедр на это, но он должен продолжать».», – сказал Гвардиола.