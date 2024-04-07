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Кристал Пэлас
06.04.2024 14:30 – FT 2 : 4
Манчестер Сити
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Англия
07 апреля 2024, 04:40 | Обновлено 07 апреля 2024, 04:53
32
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне нравится забивать голы»

Главный тренер «Ман Сити» рассказал о бельгийском полузащитнике

07 апреля 2024, 04:40 | Обновлено 07 апреля 2024, 04:53
32
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне нравится забивать голы»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер Манчестер Сити Жузеп Гвардиола расхвалил своего подопечного Кевина де Брюйне после выигранного матча с «Кристал Пэлас» (4:2).

«В течение многих лет он был одним из лучших игроков нашего клуба.

То, что он сделал в Англии, было невероятным. Много голов, результативных передач и стабильность. Мы провели четыре или пять месяцев без него, и сейчас он нам нужен в конце сезона.

Я думаю, что ему нравится забивать голы, но я не знаю, нравится ли ему больше делать голевые передачи. Он так щедр на это, но он должен продолжать».», – сказал Гвардиола.

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Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Кевин де Брюйне Манчестер Сити Английская Премьер-лига Жузеп Гвардиола
Источник BBC
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