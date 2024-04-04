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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
06.04.2024 14:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 апреля 2024, 20:10 | Обновлено 04 апреля 2024, 20:15
60
0

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 апреля в 14:30 матч чемпионата Англии

04 апреля 2024, 20:10 | Обновлено 04 апреля 2024, 20:15
60
0
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В субботу, 6 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».

  • Прогноз на поединок читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк».

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кристал Пэлас – Манчестер Сити
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Кристал Пэлас Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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