06.04.2024 14:30 - : -
Англия04 апреля 2024, 20:10 | Обновлено 04 апреля 2024, 20:15
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Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 апреля в 14:30 матч чемпионата Англии
04 апреля 2024, 20:10 | Обновлено 04 апреля 2024, 20:15
60
0
В субботу, 6 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».
- Прогноз на поединок читайте в Telegram.
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк».
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кристал Пэлас – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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