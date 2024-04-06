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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
06.04.2024 14:30 – FT 2 : 4
Манчестер Сити
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Англия
06 апреля 2024, 17:53 | Обновлено 06 апреля 2024, 18:29
177
0

Кристал Пэлас – Ман Сити – 2:4. Первый гол Холанда за месяц. Обзор матча

Важная победа претендента на титул АПЛ

06 апреля 2024, 17:53 | Обновлено 06 апреля 2024, 18:29
177
0
Кристал Пэлас – Ман Сити – 2:4. Первый гол Холанда за месяц. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 4:2. Команда Хосепа Гвардиолы пропустила первой, но сумела достаточно спокойно добыть три очка.

Отметим дубль Кевина де Брюйне с красивым первым голом бельгийца, а также мяч Эрлинга Холанда, который не забивал с 6 марта.

Манчестерская команда набрала 70 очков и догнала «Ливерпуль», у которого в воскресенье матч с «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии. 32-й тур

Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:4
Голы: Матета, 4, Эдуар, 86 – де Брюйне, 13, 70, Льюис, 47, Холанд, 66

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Одсонн Эдуар (Кристал Пэлас).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Рико Льюис (Манчестер Сити).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
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Источник Sport.ua
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