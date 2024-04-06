В матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 4:2. Команда Хосепа Гвардиолы пропустила первой, но сумела достаточно спокойно добыть три очка.

Отметим дубль Кевина де Брюйне с красивым первым голом бельгийца, а также мяч Эрлинга Холанда, который не забивал с 6 марта.

Манчестерская команда набрала 70 очков и догнала «Ливерпуль», у которого в воскресенье матч с «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии. 32-й тур

Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:4

Голы: Матета, 4, Эдуар, 86 – де Брюйне, 13, 70, Льюис, 47, Холанд, 66