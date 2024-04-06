Кристал Пэлас – Ман Сити – 2:4. Первый гол Холанда за месяц. Обзор матча
Важная победа претендента на титул АПЛ
В матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 4:2. Команда Хосепа Гвардиолы пропустила первой, но сумела достаточно спокойно добыть три очка.
Отметим дубль Кевина де Брюйне с красивым первым голом бельгийца, а также мяч Эрлинга Холанда, который не забивал с 6 марта.
Манчестерская команда набрала 70 очков и догнала «Ливерпуль», у которого в воскресенье матч с «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии. 32-й тур
Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:4
Голы: Матета, 4, Эдуар, 86 – де Брюйне, 13, 70, Льюис, 47, Холанд, 66
События матча
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