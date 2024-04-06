Арсенал с Зинченко разбил Брайтон Де Дзерби и вышел в лидеры АПЛ
«Канониры» одержали победу со счетом 3:0
В субботу, 6 апреля, состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брайтон» и «Арсенал».
Игра прошла в Брайтоне на стадионе «Амекс». «Канониры» победили со счетом 3:0.
Открыл счет в матче Букайо Сака, реализовав пенальти на 33-й минуте, а удвоил преимущество «Арсенала» Кай Хаверц на 62-й минуте, до разгромного счет в матче довел Леандро Троссард.
Украинский фулбек «канониров» Александр Зинченко вышел в старте и отыграл 72 минуты.
«Арсенал» вышел в лидеры АПЛ, имея в активе 71 очко, «канониры» опережают на один балл «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», который завтра сыграет против «Манчестер Юнайтед».
АПЛ. 32-й тур, 6 апреля.
Брайтон – Арсенал – 0:3
Голы: Сака, 33 (пен), Хаверц, 62, Троссард, 86.
Брайтон: Вербрюгген, Лэмпти, Данк, ван Хекке, Эступиньян, Гросс, Модер (Буонанотте, 63), Балеба, Энсисо (Жоао Педро, 63), Аденгра, Уэлбек (Фати, 76).
Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 72), Жоржиньо, Эдегор (Фабиу Виейра, 89), Райс, Хаверц (Нкетиа, 89), Сака (Мартинелли, 64), Габриэл Жезус (Троссард, 64).
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|31
|22
|5
|4
|75 - 24
|71
|2
|Ливерпуль
|30
|21
|7
|2
|70 - 28
|70
|3
|Манчестер Сити
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|4
|Астон Вилла
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|30
|15
|3
|12
|43 - 44
|48
|7
|Вест Хэм
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|8
|Ньюкасл
|31
|14
|5
|12
|65 - 52
|47
|9
|Челси
|29
|12
|7
|10
|53 - 50
|43
|10
|Брайтон
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|11
|Вулверхэмптон
|31
|12
|6
|13
|44 - 49
|42
|12
|Борнмут
|31
|11
|8
|12
|45 - 55
|41
|13
|Фулхэм
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14
|Кристал Пэлас
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15
|Эвертон
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|29
|16
|Брентфорд
|32
|7
|8
|17
|45 - 58
|29
|17
|Ноттингем Форест
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18
|Лутон Таун
|32
|6
|7
|19
|45 - 65
|25
|19
|Бёрнли
|32
|4
|7
|21
|32 - 67
|19
|20
|Шеффилд Юнайтед
|30
|3
|6
|21
|28 - 80
|15
A brilliant team performance on the road 🛣️ pic.twitter.com/gB3kRj5hIq— Arsenal (@Arsenal) April 6, 2024
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