Арсенал с Зинченко разбил Брайтон Де Дзерби и вышел в лидеры АПЛ

В субботу, 6 апреля, состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брайтон» и «Арсенал».

Игра прошла в Брайтоне на стадионе «Амекс». «Канониры» победили со счетом 3:0.

Открыл счет в матче Букайо Сака, реализовав пенальти на 33-й минуте, а удвоил преимущество «Арсенала» Кай Хаверц на 62-й минуте, до разгромного счет в матче довел Леандро Троссард.

Украинский фулбек «канониров» Александр Зинченко вышел в старте и отыграл 72 минуты.

«Арсенал» вышел в лидеры АПЛ, имея в активе 71 очко, «канониры» опережают на один балл «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», который завтра сыграет против «Манчестер Юнайтед».

АПЛ. 32-й тур, 6 апреля.

Брайтон – Арсенал – 0:3

Голы: Сака, 33 (пен), Хаверц, 62, Троссард, 86.

Брайтон: Вербрюгген, Лэмпти, Данк, ван Хекке, Эступиньян, Гросс, Модер (Буонанотте, 63), Балеба, Энсисо (Жоао Педро, 63), Аденгра, Уэлбек (Фати, 76).



Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 72), Жоржиньо, Эдегор (Фабиу Виейра, 89), Райс, Хаверц (Нкетиа, 89), Сака (Мартинелли, 64), Габриэл Жезус (Троссард, 64).