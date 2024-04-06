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Чемпионат Англии
Брайтон
06.04.2024 19:30 – FT 0 : 3
Арсенал
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Англия
06 апреля 2024, 21:35 | Обновлено 06 апреля 2024, 21:40
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Арсенал с Зинченко разбил Брайтон Де Дзерби и вышел в лидеры АПЛ

«Канониры» одержали победу со счетом 3:0

06 апреля 2024, 21:35 | Обновлено 06 апреля 2024, 21:40
610
0
Арсенал с Зинченко разбил Брайтон Де Дзерби и вышел в лидеры АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 6 апреля, состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брайтон» и «Арсенал».

Игра прошла в Брайтоне на стадионе «Амекс». «Канониры» победили со счетом 3:0.

Открыл счет в матче Букайо Сака, реализовав пенальти на 33-й минуте, а удвоил преимущество «Арсенала» Кай Хаверц на 62-й минуте, до разгромного счет в матче довел Леандро Троссард.

Украинский фулбек «канониров» Александр Зинченко вышел в старте и отыграл 72 минуты.

«Арсенал» вышел в лидеры АПЛ, имея в активе 71 очко, «канониры» опережают на один балл «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», который завтра сыграет против «Манчестер Юнайтед».

АПЛ. 32-й тур, 6 апреля.

Брайтон – Арсенал – 0:3

Голы: Сака, 33 (пен), Хаверц, 62, Троссард, 86.

Брайтон: Вербрюгген, Лэмпти, Данк, ван Хекке, Эступиньян, Гросс, Модер (Буонанотте, 63), Балеба, Энсисо (Жоао Педро, 63), Аденгра, Уэлбек (Фати, 76).

Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 72), Жоржиньо, Эдегор (Фабиу Виейра, 89), Райс, Хаверц (Нкетиа, 89), Сака (Мартинелли, 64), Габриэл Жезус (Троссард, 64).

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 31 22 5 4 75 - 24 71
2 Ливерпуль 30 21 7 2 70 - 28 70
3 Манчестер Сити 31 21 7 3 71 - 31 70
4 Астон Вилла 32 18 6 8 66 - 49 60
5 Тоттенхэм 30 17 6 7 62 - 44 57
6 Манчестер Юнайтед 30 15 3 12 43 - 44 48
7 Вест Хэм 32 13 9 10 52 - 56 48
8 Ньюкасл 31 14 5 12 65 - 52 47
9 Челси 29 12 7 10 53 - 50 43
10 Брайтон 31 11 10 10 51 - 49 43
11 Вулверхэмптон 31 12 6 13 44 - 49 42
12 Борнмут 31 11 8 12 45 - 55 41
13 Фулхэм 32 11 6 15 47 - 51 39
14 Кристал Пэлас 31 7 9 15 36 - 54 30
15 Эвертон 31 9 8 14 32 - 42 29
16 Брентфорд 32 7 8 17 45 - 58 29
17 Ноттингем Форест 31 7 8 16 39 - 53 25
18 Лутон Таун 32 6 7 19 45 - 65 25
19 Бёрнли 32 4 7 21 32 - 67 19
20 Шеффилд Юнайтед 30 3 6 21 28 - 80 15
Полная таблица
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Кай Хаверц Леандро Троссард Букайо Сака Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Брайтон - Арсенал
Источник Sport.ua
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