Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брайтон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Брайтон
06.04.2024 19:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 апреля 2024, 20:38 |
68
0

Брайтон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 апреля в 19:30 матч чемпионата Англии

04 апреля 2024, 20:38 |
68
0
Брайтон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 6 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Арсенал».

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс»
.
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Брайтон – Арсенал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Эвертон – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Астон Вилла – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр Зинченко Арсенал Лондон Брайтон Брайтон - Арсенал смотреть онлайн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Футбол | 04 апреля 2024, 06:15 0
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25

«Интер» и «Байер» проводят убедительный сезон во внутренних чемпионатах

ФОТО. Срна лайкнул позорный пост Кафу, Шахтер своевременно отреагировал
Футбол | 04 апреля 2024, 16:44 19
ФОТО. Срна лайкнул позорный пост Кафу, Шахтер своевременно отреагировал
ФОТО. Срна лайкнул позорный пост Кафу, Шахтер своевременно отреагировал

Дарио не увидел, о чем шла речь в заметке бразильца

Шальке предложил Шахтеру проводить матчи еврокубков в Гельзенкирхене
Футбол | 04.04.2024, 20:30
Шальке предложил Шахтеру проводить матчи еврокубков в Гельзенкирхене
Шальке предложил Шахтеру проводить матчи еврокубков в Гельзенкирхене
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Футбол | 04.04.2024, 00:18
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
Футбол | 04.04.2024, 12:22
У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
03.04.2024, 19:59 3
Футбол
Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали
Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали
02.04.2024, 20:41 35
Футбол
Григорчук объяснил, почему Черноморец разгромно проиграл Шахтеру в Кубке
Григорчук объяснил, почему Черноморец разгромно проиграл Шахтеру в Кубке
03.04.2024, 22:27 1
Футбол
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
03.04.2024, 16:22 3
Футбол
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
03.04.2024, 19:35
Снукер
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
03.04.2024, 14:17 14
Футбол
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
03.04.2024, 02:05 19
Теннис
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
03.04.2024, 06:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем