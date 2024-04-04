Англия04 апреля 2024, 20:38 |
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Брайтон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 апреля в 19:30 матч чемпионата Англии
04 апреля 2024, 20:38 |
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В субботу, 6 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Арсенал».
- Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс»
.
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Брайтон – АрсеналСмотреть трансляцию
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