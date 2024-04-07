ДЕ ДЗЕРБИ: «В прошлом сезоне мы играли лучше»
Тренер «Брайтона» прокомментувал поражение от «Арсенала»
Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от поражения своих подопечных «Арсенала» (0:3) в 32 туре АПЛ.
«Мы сыграли хороший первый тайм и хорошо играли во втором тайме до второго гола. После этого мы играли не очень хорошо и заслужили поражение от одной из лучших команд Премьер-лиги. С нашими травмированными игроками мы не можем конкурировать с «Арсеналом».
Нам жаль наших болельщиков. Мы хотели получить очки, победить в игре и соревноваться лучше.
Мы переживаем трудный момент, потому что мы играем без большого количества травмированных игроков. Это тяжело.
В прошлом сезоне мы работали лучше, потому что тогда мы играли только одну игру в неделю. В следующем сезоне, я думаю, мы сможем выйти на тот же уровень. У нас много молодых игроков, имеющих перспективу.
Мы должны быть положительными и работать, сосредотачиваться на поле. Я страдаю, потому что проигрывать тяжело.
Усилия были хорошими, достаточно хорошими, чтобы решить эту игру. Мы хорошо провели первый тайм, до второго гола мы были в игре, а затем закончили.
В этот момент без большого количества важных игроков трудно создать момент для гола.
Мы играли с «Арсеналом, и они занимают первое место в таблице. Может быть, мы не сократим отставание, я не знаю. Этот разрыв с «Ливерпулем» и «Арсеналом»... Мы не в состоянии сократить этот разрыв, особенно со всеми нашими травмированными игроками.
Я не знаю, что клуб хочет делать в будущем. Моя проблема заключается в поле, чтобы улучшить моих игроков и мою команду. Другие вещи – не мое дело», – сказал Де Дзерби.
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Дятле, та просто минулого сезону ніхто ще не знав, як ти граєш. А в цьому вже вивчили і пристосувалися. І ти відразу здувся, бо плану Б нема від слова взагалі.
У 1 таймі Арсенал домінував навіть на м'ячі. І це проти Де Дзербі, в якого гра із м'ячем - це філософія. А у 2-му спокійно відійшов, віддав м'яч і на контратаках ... пробив по воротах майже втричі більше (а у створ взагалі - 5 vs 1). Бо захисту у Брайтона як не було, так і нема. Тобто, Артета розібрав італійську звізду на запчастини як хлопчика.