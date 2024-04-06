Брайтон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Поединок состоится 6 апреля в 19:30 по Киеву
6 апреля на «Амексе» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон энд Хоув Альбион» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.
Брайтон энд Хоув Альбион
Команда явно не против в целом повторить результат прошлого сезона. Тогда, вынужденно сделав ставку на Де Дзерби как на преемника сманенного Челси Грэма Поттера, боссы чаек угадали неожиданно точно. Роберто с ходу, с новыми подопечными и в незнакомой стране и непривычных реалиях чемпионата, установил рекорд клуба, подняв того на 6-е место. Это позволило дебютировать на международной арене. Правда, выиграв в Лиге Европы группу, англичане провалились в Италии, уступив Роме 0-4. Так что минимальная победа дома ничего не изменила в корне - вылетели уже в 1/8. Теперь можно все внимание сосредоточить на АПЛ, ведь из кубка тоже в это время вылетели, уступив в добавленное время Лестеру. В чемпионате, правда, стабильности не хватало - но и соперники такие же. Даже после не особенно удачных поединков с Ливерпулем и Брентфордом, получается оставаться с шансами на финиш в зоне еврокубков.
Арсенал
Клуб при Микеле Артете оставлял противоречивые оценки. Но прошлый сезон стал, безусловно, прорывным, ведь после того, как никак не удавалось финишировать в квартете лидеров, канониры запрыгнули на второе место, причем до середины весны долго шли первыми. Сейчас красно-белые довольно успешно доказывают, что не запрыгнули разово в группу лидеров, но обосновались среди лучших. Это при дополнительной нагрузке в виде возвращения в Лигу чемпионов. Там англичане выиграли группу и прошли, пусть и по пенальти, опытный Порту. Кстати, впереди сложнейшая дуэль с Баварией. Но нельзя ради подготовки противостояния с немцами жертвовать внутренними поединками. Проведя паузу на игры сборные в паре лидеров, вместе с Ливерпулем, Эдегор и компания сыграли с Манчестер Сити - и выдали скучнейшую, закономерно нулевую ничью. А вот с Лутоном справились довольно спокойно и комфортно.
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Статистика личных встреч
Трижды в 5 крайних очных поединках выигрывали чайки. Правда, в этом сезоне канониры в декабре оформили уверенные 2-0.
Прогноз
Букмекерские конторы скептичны по поводу парней Де Дзерби. Согласимся: гости в форме и мотивированы, так что ставим на гостей из Лондона (коэффициент - 1,61).
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