Брайтон – Арсенал – 0:3. Встреча экс-горняков в АПЛ. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча 32-го тура АПЛ
В субботу, 6 апреля, состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брайтон» и «Арсенал».
Игра прошла в Брайтоне на стадионе «Амекс». «Канониры» победили со счетом 3:0.
Голы за «канониров» сегодня забивали Букайо Сака, Кай Хаверц и Леандро Троссард. Украинский фулбек «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты.
АПЛ. 32-й тур, 6 апреля.
Брайтон – Арсенал – 0:3
Голы: Сака, 33 (пен), Хаверц, 62, Троссард, 86.
Видеообзор матча
События матча
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