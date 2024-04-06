В субботу, 6 апреля, состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брайтон» и «Арсенал».

Игра прошла в Брайтоне на стадионе «Амекс». «Канониры» победили со счетом 3:0.

Голы за «канониров» сегодня забивали Букайо Сака, Кай Хаверц и Леандро Троссард. Украинский фулбек «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты.

АПЛ. 32-й тур, 6 апреля.

Брайтон – Арсенал – 0:3

Голы: Сака, 33 (пен), Хаверц, 62, Троссард, 86.

Видеообзор матча