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Чемпионат Англии
Брайтон
06.04.2024 19:30 – FT 0 : 3
Арсенал
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Англия
06 апреля 2024, 23:33 |
289
1

Брайтон – Арсенал – 0:3. Встреча экс-горняков в АПЛ. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 32-го тура АПЛ

06 апреля 2024, 23:33 |
289
1
Брайтон – Арсенал – 0:3. Встреча экс-горняков в АПЛ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 6 апреля, состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брайтон» и «Арсенал».

Игра прошла в Брайтоне на стадионе «Амекс». «Канониры» победили со счетом 3:0.

Голы за «канониров» сегодня забивали Букайо Сака, Кай Хаверц и Леандро Троссард. Украинский фулбек «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты.

АПЛ. 32-й тур, 6 апреля.

Брайтон – Арсенал – 0:3

Голы: Сака, 33 (пен), Хаверц, 62, Троссард, 86.

Видеообзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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avk2307
хто екс гірник?Хаверц? Троссард?
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