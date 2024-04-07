В 23-м туре киевское «Динамо» на своем поле будет принимать черкасский клуб «ЛНЗ». Подопечные Александра Шовковского после длительного перерыва поднялись на третье место в турнирной таблице и вряд ли намерены на этом останавливаться. Поэтому любой результат для них, кроме победы, будет считаться неудачным. Что касается гостей, то они сейчас прочно закрепились в середине и, наоборот, даже мирный исход станет для «ЛНЗ» вполне приемлемым итогом поединка.

Динамо

В весенней части чемпионата динамовцы, с учетом перенесенной игры с «Зарей», провели 6 матчей. Из них четыре в Киеве на родном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. В том числе и два «гостевых» матча с «Металлистом 1925» и той же «Зарей» из первого круга. Но стоило киевлянам поехать в Ровно, как они потеряли два очка в поединке с местным «Вересом». И только в Полтаве в предыдущем туре столичные футболисты показали, что и вне дома могут добиваться уверенной победы, к тому же с крупным счетом.

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Таким образом, проведя 12 матчей из 20 на своем стадионе, киевляне набрали в них львиную долю очков (30 из всех 44) и продолжают погоню за лидерами «Шахтером» и «Кривбассом», причем криворожцев они уже опережают, если брать только потерянные очки. И вот очередной домашний поединок, в котором «Динамо» явно рассчитывает на победу.

Если же говорить непосредственно об игре, то динамовцы в последних матчах выглядят очень хорошо и много забивают. Так, в этих 6 весенних поединках в ворота соперников было направлено 16 мячей, то есть чуть меньше трех за матч. При этом киевляне снова стали самой результативной командой чемпионата, теперь на их счету уже 49 забитых голов.

Рады поклонники «Динамо» и тому, что стали возвращаться в строй футболисты, которые долго лечились от травм. Прежде всего, это относится к Николаю Шапаренко и Андрею Ярмоленко. Не хватает только Виталия Буяльского. Но и без него, как видим, динамовцы вполне справляются и набирают свои очки.

ЛНЗ

А вот черкасская команда после зимнего перерыва выступает очень неровно. В ее активе есть гостевая победа над «Полесьем» 1:0 и домашняя ничья с «Днепром-1» 1:1. В то же время на своем поле подопечные Олега Дулуба проиграли аутсайдеру турнира «Минаю» 1:2, а с другим клубом, который находится в опасной зоне «Металлистом 1925», сыграли вничью 1:1.

В предыдущем туре «ЛНЗ» тоже потерпел поражение, проиграв во Львове местному «Руху» 0:1. Правда, здесь судьба поединка решилась уже в компенсированное арбитром время. Израильский легионер черкасского клуба Арад Бар нарушил правила в своей штрафной площадке. После видеопросмотра судья показал ему вторую желтую карточку в игре, которая моментально превратилась в красную, а хозяева с пенальти забили гол.

Теперь Бар, естественно, пропустит матч с «Динамо» из-за дисквалификации. А так как он выходил в стартовом составе «ЛНЗ» во всех весенних матчах, то у тренерского штаба будет серьезная проблема кем его заменить.

Статистика матчей

Поединок первого круга этих соперников, который состоялся в Черкассах, пока является единственным для них в Премьер-Лиге. Тогда «Динамо» выиграло со счетом 4:2. Голы у победителей забили Бражко, Ярмоленко, Буяльский и Волошин, а у хозяев поля Бойко и Прядун.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Михавко, Попов, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Волошин, Ярмоленко, Кабаев, Ванат

«ЛНЗ»: Пеньков, Муравский, Ковалев, Стасюк, Норенков, Тилль, Наумец, Бойко, Эйнел, Молло

Прогноз на противостояние:

У «Динамо» не должно возникнуть никаких проблем в достижении положительного результата. Поэтому поставим на победу киевлян со счетом 2:0.

8 апреля, понедельник