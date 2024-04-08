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Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 17:39 | Обновлено 08 апреля 2024, 17:52
1126
72

Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ

Гола Ярмоленко для победы киевлянам оказалось мало

08 апреля 2024, 17:39 | Обновлено 08 апреля 2024, 17:52
1126
72
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
ФК Динамо Киев

Отчет о матче ожидайте позже…

Украинская Премьер-лига, 23-й тур

«Динамо» – ЛНЗ – 1:1

Ярмоленко, 15 - Салиху, 40

Вивчаренко, 26, Дячук, 50, Дубинчак, 84 - Бойко, 23, Рыбалка, 32, Стасюк, 51, Яшари, 57, Норенков, 68, Тилль, 86, Кучеренко, 90+6

«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак, 78), Попов, Дячук, Тымчик, Бражко (Пономаренко, 84), Шапаренко, Андриевский (Буяльский, 78), Кабаев, Ярмоленко (Волошин, 63), Ванат.

ЛНЗ: Кучеренко – Муравский, Ковалев (Тилль, 78), Салиху, Стасюк (Насонов, 69), Норенков, Рыбалка (Пасич, 58), Бойко, Яшари, Наумец (Эйнел, 58), Молло (Хобленко, 46).

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область).

Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев).

ДИНАМО – ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замены «Динамо»: Волошин – 5,5, Дубинчак – б/о, Буяльский – б/о, Пономаренко – б/о.

Замены ЛНЗ: Хобленко – 6,0, Пасич – 5,5, Эйнел – 6,0, Насонов – 6,0, Тилль – б/о.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 72
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Bulba_sumkin
Несмотря на теплую погоду по всей Украине, в Киеве -4))) 
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+7
ErichMariaШевченко
Не желай другим того, чего не желаешь себе, ибо все желаемое другим вернется к тебе вдвойне.
Сегодня боярышник со шпротами.
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+7
Лига конференций без динамо
Очень слабо от ЛНЗ, должны были на изи выносить эту дырявку опзжшную кипрскую позорную четвертую , Ингулец который сейчас в пердиве смог унизить дырявых 2-0 в Киеве в том сезоне, а ЛНЗ ничья только слабовато, ну а теперь кукарекайте дырявые членососы 
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+7
OtsoCity
Хтось дивився гру лайна суркисів(динамо), як гра?
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Переграли самих себе. Ну що ж вітаємо Шахтар з черговим чемпіонством! Щасти вам, гірники, в новому розіграші ЛЧ. З новим форматом - ще більше шансів на прохід далі!
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+6
Гумакрыс
Ужас какой ужас, что не новость то траур для голубых из динамо, Шахтёр уверенно побеждает, динамо в кубке в финале не играет, хаца поляки избили и в мусорный бак посадили, от лнз под хвост получили! суркис чемпион динамо молодец Ура! Ура.
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+6
AK.228
Мусорята, що з єбальнічками!?😂😂
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+6
FunnyCat_____
когда этому ростовскому дауну OtSOCity кто то финансирование перекроет?
он 100 раз одно и то же копипастит на каждой ветке 
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Хахахаха ЛОШАРЫ!!!!
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+4
👮м👮у👮с👮о👮р👮а👮
муСора и тут смогли  обосраться  
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+4
AK.228
І купіть картуза Нещерету, ну що він так між вух пропускає
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+4
wojsergivan
Когда это кончится когда этот наперсточник сядет в тюрму
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+3
Stanislav Matusevych
Яскраве підтвердження рівня як наших тренерів в цілому, так і "динамівських сердець" зокрема. Чемпіонат виходить на фінішну пряму, кожне очко на вагу золота - і Шовковський навіщось робить ротацію голкіперів, саджаючи гравця збірної на лаву. Чисто тренерська втрата двох очок, адже ЛНЗ більше за матч нічого не створив, крім подарунку від Нещерета. За подібні речі я б виганяв тренерів одразу, з такими штрафами, щоб на вокзалі мешкали, поки хоч чомусь не навчаться.
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Фанькин кот
Дык это никакая не сенсация. Просто дынамка суркисова сыграла на своём привычном уровне.
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+3
Megw
Людиперебільшують значення гри.все рівно вигравати постійно не будеш .нічия це також залікові бали 
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+3
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Boodya
Отсосіті  зміни свій нік на "CTRL + C - CTRL + V"
Тобі більше підходить
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+2
Артур Отаманчук
ну вы суки бдунекцки нарвались щас с братухами поидем по хрещатику узнаим дунецкого всё крышга
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+2
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Boodya
Дмитра не бачу😂 чи цей взагалі оргазмує там в підвалі?
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+2
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FunnyCat_____
а ВАР на матче был, кто то знает?
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+1
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PUMA
Ну что мой главный прогноз зашёл. Обоссаный шакал Бульба Шлюхкин.Как обычно вылез 
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+1
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