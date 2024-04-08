Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
Гола Ярмоленко для победы киевлянам оказалось мало
Отчет о матче ожидайте позже…
Украинская Премьер-лига, 23-й тур
«Динамо» – ЛНЗ – 1:1
Ярмоленко, 15 - Салиху, 40
Вивчаренко, 26, Дячук, 50, Дубинчак, 84 - Бойко, 23, Рыбалка, 32, Стасюк, 51, Яшари, 57, Норенков, 68, Тилль, 86, Кучеренко, 90+6
«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак, 78), Попов, Дячук, Тымчик, Бражко (Пономаренко, 84), Шапаренко, Андриевский (Буяльский, 78), Кабаев, Ярмоленко (Волошин, 63), Ванат.
ЛНЗ: Кучеренко – Муравский, Ковалев (Тилль, 78), Салиху, Стасюк (Насонов, 69), Норенков, Рыбалка (Пасич, 58), Бойко, Яшари, Наумец (Эйнел, 58), Молло (Хобленко, 46).
Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область).
Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев).
ДИНАМО – ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Наши оценки:
Замены «Динамо»: Волошин – 5,5, Дубинчак – б/о, Буяльский – б/о, Пономаренко – б/о.
Замены ЛНЗ: Хобленко – 6,0, Пасич – 5,5, Эйнел – 6,0, Насонов – 6,0, Тилль – б/о.
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