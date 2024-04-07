В понедельник, 8 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» Киев и ЛНЗ из Черкасс.

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало – в 15:30 по киевскому времени.

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 3-е место, имея 44 очка после 20 игр. У ЛНЗ имеется 25 пунктов после 22 встреч и 9-я позиция.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – ЛНЗ, за которой можно будет следить в украинской версии сайта.