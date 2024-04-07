Динамо – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Стенограмма матча 23-го тура чемпионата Украины по футболу
В понедельник, 8 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» Киев и ЛНЗ из Черкасс.
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало – в 15:30 по киевскому времени.
«Динамо» в таблице УПЛ занимает 3-е место, имея 44 очка после 20 игр. У ЛНЗ имеется 25 пунктов после 22 встреч и 9-я позиция.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – ЛНЗ, за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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