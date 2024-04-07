Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Динамо Киев
08.04.2024 15:30 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 09:56 | Обновлено 07 апреля 2024, 09:57
235
0

Динамо – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Стенограмма матча 23-го тура чемпионата Украины по футболу

07 апреля 2024, 09:56 | Обновлено 07 апреля 2024, 09:57
235
0
Динамо – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В понедельник, 8 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» Киев и ЛНЗ из Черкасс.

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало – в 15:30 по киевскому времени.

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 3-е место, имея 44 очка после 20 игр. У ЛНЗ имеется 25 пунктов после 22 встреч и 9-я позиция.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – ЛНЗ, за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Черноморец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Дружба – Чайка, Звягель – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эпицентр – Виктория, Металлург – Нива Т. Смотреть онлайн. LIVE
текстовая трансляция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев ЛНЗ Черкассы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
Футбол | 06 апреля 2024, 22:51 5
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины

На Артема Довбика появился еще один претендент

Шахтер – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 07 апреля 2024, 08:00 36
Шахтер – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

После зимнего перерыва обе команды в Премьер-Лиге выступают успешно и не проигрывают

Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
Бокс | 06.04.2024, 13:30
Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
«Его мозг работает так же, как у Месси». В Греции отметили экс-хава Шахтера
Футбол | 07.04.2024, 11:00
«Его мозг работает так же, как у Месси». В Греции отметили экс-хава Шахтера
«Его мозг работает так же, как у Месси». В Греции отметили экс-хава Шахтера
На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок
Футбол | 06.04.2024, 17:47
На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок
На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
06.04.2024, 17:21 3
Футбол
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
06.04.2024, 08:05 3
Теннис
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
05.04.2024, 18:11 76
Футбол
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
06.04.2024, 06:15 3
Теннис
Большое шоу. Усик прокомментировал странный бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Большое шоу. Усик прокомментировал странный бой Майка Тайсона и Джейка Пола
05.04.2024, 23:51
Бокс
Без украинок. Известны все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
Без украинок. Известны все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
05.04.2024, 14:36 5
Теннис
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
06.04.2024, 19:55 1
Футбол
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
05.04.2024, 21:25 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем