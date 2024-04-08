Шовковский рассказал, чего не хватило Динамо для победы над ЛНЗ
В матче 23-го тура УПЛ «Динамо» сыграло вничью – 1:1
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал матч 23-го тура УПЛ против «ЛНЗ» (1:1):
– Во-первых, хочу поблагодарить наших болельщиков, которые пришли на стадион, поблагодарить военных за возможность проводить матчи чемпионата Украины. К сожалению, нам сегодня не удалось порадовать наших болельщиков победой.
Игра давалась в первом тайме. Забили один мяч, могли забивать еще, но, к сожалению, пропустили. Во втором тайме пытались изменить ситуацию и были моменты для этого, но не удалось. Досадная ничья – двигаемся дальше.
– Продолжает ли стоять перед командой задача занять первое место?
– Перед нашей командой всегда стоит одна задача – чемпионство, и в каждой игре мы всегда играем исключительно на победу.
– Чего не хватило сегодня для победы?
– Не хватило реализации тех моментов, которые были – в атаке не забили, в обороне допустили ошибку. Считаю, в атаке должны были хладнокровнее распоряжаться теми моментами, которые были, и доводить счет до более комфортного.
– Почему сегодня играл Нещерет, а Бущан остался в запасе?
– У нас ротация, и Нещерет заслуживал, чтобы сегодня выйти в стартовом составе.
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