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Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 19:03 |
1169
2

Шовковский рассказал, чего не хватило Динамо для победы над ЛНЗ

В матче 23-го тура УПЛ «Динамо» сыграло вничью – 1:1

08 апреля 2024, 19:03 |
1169
2
Шовковский рассказал, чего не хватило Динамо для победы над ЛНЗ
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал матч 23-го тура УПЛ против «ЛНЗ» (1:1):

– Во-первых, хочу поблагодарить наших болельщиков, которые пришли на стадион, поблагодарить военных за возможность проводить матчи чемпионата Украины. К сожалению, нам сегодня не удалось порадовать наших болельщиков победой.

Игра давалась в первом тайме. Забили один мяч, могли забивать еще, но, к сожалению, пропустили. Во втором тайме пытались изменить ситуацию и были моменты для этого, но не удалось. Досадная ничья – двигаемся дальше.

– Продолжает ли стоять перед командой задача занять первое место?

– Перед нашей командой всегда стоит одна задача – чемпионство, и в каждой игре мы всегда играем исключительно на победу.

– Чего не хватило сегодня для победы?

– Не хватило реализации тех моментов, которые были – в атаке не забили, в обороне допустили ошибку. Считаю, в атаке должны были хладнокровнее распоряжаться теми моментами, которые были, и доводить счет до более комфортного.

– Почему сегодня играл Нещерет, а Бущан остался в запасе?

– У нас ротация, и Нещерет заслуживал, чтобы сегодня выйти в стартовом составе.

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Александр Шовковский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ
Источник ФК Динамо Киев
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Лига конференций без динамо
Не хватило шуб в судейской  комнате ,пенку бы передумал судья для дырявых
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+2
vruthiy-112
Гарний результат для киян,  чого скиглити.!!!
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+2
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