Шовковский рассказал, чего не хватило Динамо для победы над ЛНЗ

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал матч 23-го тура УПЛ против «ЛНЗ» (1:1):

– Во-первых, хочу поблагодарить наших болельщиков, которые пришли на стадион, поблагодарить военных за возможность проводить матчи чемпионата Украины. К сожалению, нам сегодня не удалось порадовать наших болельщиков победой.

Игра давалась в первом тайме. Забили один мяч, могли забивать еще, но, к сожалению, пропустили. Во втором тайме пытались изменить ситуацию и были моменты для этого, но не удалось. Досадная ничья – двигаемся дальше.

– Продолжает ли стоять перед командой задача занять первое место?

– Перед нашей командой всегда стоит одна задача – чемпионство, и в каждой игре мы всегда играем исключительно на победу.

– Чего не хватило сегодня для победы?

– Не хватило реализации тех моментов, которые были – в атаке не забили, в обороне допустили ошибку. Считаю, в атаке должны были хладнокровнее распоряжаться теми моментами, которые были, и доводить счет до более комфортного.

– Почему сегодня играл Нещерет, а Бущан остался в запасе?

– У нас ротация, и Нещерет заслуживал, чтобы сегодня выйти в стартовом составе.