Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?

29 марта – 1 апреля состоялись матчи 30-го тура Ла Лига 2023/24.

Мадридский «Реал» вместе с украинским голкипером Андреем Луниным уверенно обыграл «Атлетик» Бильбао со счетом 2:0. Дубль оформил Родриго, а Лунин отыграл на ноль, оформив 3 сейва.

«Жирона», Виктор Цыганков и Артем Довбик вырвали победу у «Бетиса» 3:2 благодаря голу Кристиана Стуани на 90+2-й минуте.

Украинский форвард Довбик вышел на поле с первых минут и сел на лавку только на 90+6-й. За 90 минут Артем оформил дубль в ворота гостей. На 36-й он реализовал пенальти, а на 65-й отличился после ассиста Порту. Для него это 15-й и 16-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании. Украинец Цыганков также вышел в старте команды и был заменен на Янхеля Эрреру на 82-й.

«Барселона» на своем поле минимально переиграла «Лас-Пальмас» 1:0. Единственный гол на 59-й минуте забил Рафинья.

«Валенсия» дома расписала мировую с «Мальоркой» 0:0. Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук вышел в старте, но был заменен на 17-й минуте из-за повреждения.

«Атлетико» в заключительном поединке 30-го тура вырвал победу у «Вильярреала» 2:1.

Лидером чемпионата Испании является «Реал» с Луниным. У королевского клуба 75 очков. На 2-м месте идет «Барселона», в активе которой 67 пунктов. «Жирона» с Цыганковым и Довбиком располагается на 3-й позиции с 65 очками.

«Атлетико» благодаря своей победе и поражению «Атлетика» в матче с «Реалом» вышел на 4-е место (58), а вот у «басков» – 56 баллов. Поражение «Атлетика» также пошло на пользу «Жироне», которая может еще раньше обеспечить себе место в топ-4 и попасть в Лигу чемпионов.

«Валенсия» и Яремчук идут на 8-й строчке с 41 пунктами.

Ла Лига 2023/24. 30-й тур. 29 марта – 1 апреля

Кадис – Гранада – 1:0

– Гранада – 1:0 Хетафе – Севилья – 0:1

Альмерия – Осасуна – 0:3

Осасуна – 0:3 Валенсия – Мальорка – 0:0

Барселона – Лас-Пальмас – 1:0

– Лас-Пальмас – 1:0 Сельта – Райо Вальекано – 0:0

Жирона – Бетис – 3:2

– Бетис – 3:2 Алавес – Реал Сосьедад – 0:1

– 0:1 Реал Мадрид – Атлетик Бильбао – 2:0

– Атлетик Бильбао – 2:0 Вильярреал – Атлетико – 1:2

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 30-го тура