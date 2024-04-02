Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
29 марта – 1 апреля состоялись матчи 30-го тура чемпионата Испании
29 марта – 1 апреля состоялись матчи 30-го тура Ла Лига 2023/24.
Мадридский «Реал» вместе с украинским голкипером Андреем Луниным уверенно обыграл «Атлетик» Бильбао со счетом 2:0. Дубль оформил Родриго, а Лунин отыграл на ноль, оформив 3 сейва.
«Жирона», Виктор Цыганков и Артем Довбик вырвали победу у «Бетиса» 3:2 благодаря голу Кристиана Стуани на 90+2-й минуте.
Украинский форвард Довбик вышел на поле с первых минут и сел на лавку только на 90+6-й. За 90 минут Артем оформил дубль в ворота гостей. На 36-й он реализовал пенальти, а на 65-й отличился после ассиста Порту. Для него это 15-й и 16-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании. Украинец Цыганков также вышел в старте команды и был заменен на Янхеля Эрреру на 82-й.
«Барселона» на своем поле минимально переиграла «Лас-Пальмас» 1:0. Единственный гол на 59-й минуте забил Рафинья.
«Валенсия» дома расписала мировую с «Мальоркой» 0:0. Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук вышел в старте, но был заменен на 17-й минуте из-за повреждения.
«Атлетико» в заключительном поединке 30-го тура вырвал победу у «Вильярреала» 2:1.
Лидером чемпионата Испании является «Реал» с Луниным. У королевского клуба 75 очков. На 2-м месте идет «Барселона», в активе которой 67 пунктов. «Жирона» с Цыганковым и Довбиком располагается на 3-й позиции с 65 очками.
«Атлетико» благодаря своей победе и поражению «Атлетика» в матче с «Реалом» вышел на 4-е место (58), а вот у «басков» – 56 баллов. Поражение «Атлетика» также пошло на пользу «Жироне», которая может еще раньше обеспечить себе место в топ-4 и попасть в Лигу чемпионов.
«Валенсия» и Яремчук идут на 8-й строчке с 41 пунктами.
Ла Лига 2023/24. 30-й тур. 29 марта – 1 апреля
- Кадис – Гранада – 1:0
- Хетафе – Севилья – 0:1
- Альмерия – Осасуна – 0:3
- Валенсия – Мальорка – 0:0
- Барселона – Лас-Пальмас – 1:0
- Сельта – Райо Вальекано – 0:0
- Жирона – Бетис – 3:2
- Алавес – Реал Сосьедад – 0:1
- Реал Мадрид – Атлетик Бильбао – 2:0
- Вильярреал – Атлетико – 1:2
Таблица Ла Лиги 2023/24 после 30-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|30
|23
|6
|1
|66 - 20
|75
|2
|Барселона
|30
|20
|7
|3
|61 - 34
|67
|3
|Жирона
|30
|20
|5
|5
|62 - 36
|65
|4
|Атлетико Мадрид
|30
|18
|4
|8
|56 - 35
|58
|5
|Атлетик Бильбао
|30
|16
|8
|6
|50 - 28
|56
|6
|Реал Сосьедад
|30
|13
|10
|7
|43 - 31
|49
|7
|Бетис
|30
|10
|12
|8
|36 - 36
|42
|8
|Валенсия
|29
|11
|8
|10
|32 - 32
|41
|9
|Осасуна
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10
|Вильярреал
|30
|10
|8
|12
|48 - 53
|38
|11
|Хетафе
|30
|9
|11
|10
|37 - 43
|38
|12
|Лас Пальмас
|30
|10
|7
|13
|29 - 33
|37
|13
|Алавес
|30
|8
|8
|14
|26 - 36
|32
|14
|Мальорка
|30
|6
|13
|11
|25 - 35
|31
|15
|Севилья
|30
|7
|10
|13
|37 - 44
|31
|16
|Райо Вальекано
|30
|6
|12
|12
|25 - 38
|30
|17
|Сельта
|30
|6
|10
|14
|32 - 44
|28
|18
|Кадис
|30
|4
|13
|13
|21 - 40
|25
|19
|Гранада
|29
|2
|8
|19
|30 - 59
|14
|20
|Альмерия
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
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