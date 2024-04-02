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Испания
02 апреля 2024, 01:01 | Обновлено 02 апреля 2024, 01:21
278
0

Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?

29 марта – 1 апреля состоялись матчи 30-го тура чемпионата Испании

02 апреля 2024, 01:01 | Обновлено 02 апреля 2024, 01:21
278
0
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

29 марта – 1 апреля состоялись матчи 30-го тура Ла Лига 2023/24.

Мадридский «Реал» вместе с украинским голкипером Андреем Луниным уверенно обыграл «Атлетик» Бильбао со счетом 2:0. Дубль оформил Родриго, а Лунин отыграл на ноль, оформив 3 сейва.

«Жирона», Виктор Цыганков и Артем Довбик вырвали победу у «Бетиса» 3:2 благодаря голу Кристиана Стуани на 90+2-й минуте.

Украинский форвард Довбик вышел на поле с первых минут и сел на лавку только на 90+6-й. За 90 минут Артем оформил дубль в ворота гостей. На 36-й он реализовал пенальти, а на 65-й отличился после ассиста Порту. Для него это 15-й и 16-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании. Украинец Цыганков также вышел в старте команды и был заменен на Янхеля Эрреру на 82-й.

«Барселона» на своем поле минимально переиграла «Лас-Пальмас» 1:0. Единственный гол на 59-й минуте забил Рафинья.

«Валенсия» дома расписала мировую с «Мальоркой» 0:0. Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук вышел в старте, но был заменен на 17-й минуте из-за повреждения.

«Атлетико» в заключительном поединке 30-го тура вырвал победу у «Вильярреала» 2:1.

Лидером чемпионата Испании является «Реал» с Луниным. У королевского клуба 75 очков. На 2-м месте идет «Барселона», в активе которой 67 пунктов. «Жирона» с Цыганковым и Довбиком располагается на 3-й позиции с 65 очками.

«Атлетико» благодаря своей победе и поражению «Атлетика» в матче с «Реалом» вышел на 4-е место (58), а вот у «басков» – 56 баллов. Поражение «Атлетика» также пошло на пользу «Жироне», которая может еще раньше обеспечить себе место в топ-4 и попасть в Лигу чемпионов.

«Валенсия» и Яремчук идут на 8-й строчке с 41 пунктами.

Ла Лига 2023/24. 30-й тур. 29 марта – 1 апреля

  • Кадис – Гранада – 1:0
  • Хетафе – Севилья – 0:1
  • Альмерия – Осасуна – 0:3
  • Валенсия – Мальорка – 0:0
  • Барселона – Лас-Пальмас – 1:0
  • Сельта – Райо Вальекано – 0:0
  • Жирона – Бетис – 3:2
  • Алавес – Реал Сосьедад – 0:1
  • Реал Мадрид – Атлетик Бильбао – 2:0
  • Вильярреал – Атлетико – 1:2

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 30-го тура

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 30 23 6 1 66 - 20 75
2 Барселона 30 20 7 3 61 - 34 67
3 Жирона 30 20 5 5 62 - 36 65
4 Атлетико Мадрид 30 18 4 8 56 - 35 58
5 Атлетик Бильбао 30 16 8 6 50 - 28 56
6 Реал Сосьедад 30 13 10 7 43 - 31 49
7 Бетис 30 10 12 8 36 - 36 42
8 Валенсия 29 11 8 10 32 - 32 41
9 Осасуна 30 11 6 13 36 - 43 39
10 Вильярреал 30 10 8 12 48 - 53 38
11 Хетафе 30 9 11 10 37 - 43 38
12 Лас Пальмас 30 10 7 13 29 - 33 37
13 Алавес 30 8 8 14 26 - 36 32
14 Мальорка 30 6 13 11 25 - 35 31
15 Севилья 30 7 10 13 37 - 44 31
16 Райо Вальекано 30 6 12 12 25 - 38 30
17 Сельта 30 6 10 14 32 - 44 28
18 Кадис 30 4 13 13 21 - 40 25
19 Гранада 29 2 8 19 30 - 59 14
20 Альмерия 30 1 10 19 28 - 60 13
Полная таблица

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Источник Sport.ua
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