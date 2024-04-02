Атлетико вырвал победу у Вильярреала и приблизился к Жироне в Ла Лиге
«Матрасники» победили со счетом 2:1
В понедельник, 1 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Вильярреал» и «Атлетико».
Игра прошла на стадионе «Эстадио де ла Керамика», гости вырвали победу со счетом 2:1.
Победу «матрасникам» принес Сауль Ньигес, забивший решающий гол в матче на 87-й минуте.
Эта победа позволила подопечным Диего Симеоне подняться в зону Лиги чемпионов. Мадридский клуб занимает четвертое место в Ла Лиге с 58 очками, отставая от «Жироны», которая идет третьей, на семь очков.
Ла Лиги. 30-й тур, 1 апреля
Вильярреал – Атлетико – 1:2
Голы: Серлот, 50 – Витсель, 9, Ньигес, 87.
Вильярреал: Йоргенсен, Москера, Альбиоль (Педраса, 81), Манди, Куэнка, Капу (Комесанья, 65), Коклен (Алекс Баэна, 65), Парехо, Гедеш (Моралес, 71), Жерар Морено (Траоре, 81), Серлот.
Атлетико: Облак, Хименес, Рейнилду, Витсель (Аспиликуэта, 66), Рикельме (Савич, 46), Коке, Барриос (Сауль, 84), Льоренте, Лино, Гризманн (Корреа, 66), Депай (Мората, 66).
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|30
|23
|6
|1
|66 - 20
|75
|2
|Барселона
|30
|20
|7
|3
|61 - 34
|67
|3
|Жирона
|30
|20
|5
|5
|62 - 36
|65
|4
|Атлетико Мадрид
|30
|18
|4
|8
|56 - 35
|58
|5
|Атлетик Бильбао
|30
|16
|8
|6
|50 - 28
|56
|6
|Реал Сосьедад
|30
|13
|10
|7
|43 - 31
|49
|7
|Бетис
|30
|10
|12
|8
|36 - 36
|42
|8
|Валенсия
|29
|11
|8
|10
|32 - 32
|41
|9
|Осасуна
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10
|Вильярреал
|30
|10
|8
|12
|48 - 53
|38
|11
|Хетафе
|30
|9
|11
|10
|37 - 43
|38
|12
|Лас Пальмас
|30
|10
|7
|13
|29 - 33
|37
|13
|Алавес
|30
|8
|8
|14
|26 - 36
|32
|14
|Мальорка
|30
|6
|13
|11
|25 - 35
|31
|15
|Севилья
|30
|7
|10
|13
|37 - 44
|31
|16
|Райо Вальекано
|30
|6
|12
|12
|25 - 38
|30
|17
|Сельта
|30
|6
|10
|14
|32 - 44
|28
|18
|Кадис
|30
|4
|13
|13
|21 - 40
|25
|19
|Гранада
|29
|2
|8
|19
|30 - 59
|14
|20
|Альмерия
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
¡Vamooooooos! 🔵⚪ pic.twitter.com/0KSArqgHgj— Atlético de Madrid (@Atleti) April 1, 2024
События матча
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