Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико вырвал победу у Вильярреала и приблизился к Жироне в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Вильярреал
01.04.2024 22:00 – FT 1 : 2
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 апреля 2024, 00:04 | Обновлено 02 апреля 2024, 01:24
339
3

Атлетико вырвал победу у Вильярреала и приблизился к Жироне в Ла Лиге

«Матрасники» победили со счетом 2:1

02 апреля 2024, 00:04 | Обновлено 02 апреля 2024, 01:24
339
3
Атлетико вырвал победу у Вильярреала и приблизился к Жироне в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильярреал – Атлетико

В понедельник, 1 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Вильярреал» и «Атлетико».

Игра прошла на стадионе «Эстадио де ла Керамика», гости вырвали победу со счетом 2:1.

Победу «матрасникам» принес Сауль Ньигес, забивший решающий гол в матче на 87-й минуте.

Эта победа позволила подопечным Диего Симеоне подняться в зону Лиги чемпионов. Мадридский клуб занимает четвертое место в Ла Лиге с 58 очками, отставая от «Жироны», которая идет третьей, на семь очков.

Ла Лиги. 30-й тур, 1 апреля

Вильярреал – Атлетико – 1:2

Голы: Серлот, 50 – Витсель, 9, Ньигес, 87.

Вильярреал: Йоргенсен, Москера, Альбиоль (Педраса, 81), Манди, Куэнка, Капу (Комесанья, 65), Коклен (Алекс Баэна, 65), Парехо, Гедеш (Моралес, 71), Жерар Морено (Траоре, 81), Серлот.

Атлетико: Облак, Хименес, Рейнилду, Витсель (Аспиликуэта, 66), Рикельме (Савич, 46), Коке, Барриос (Сауль, 84), Льоренте, Лино, Гризманн (Корреа, 66), Депай (Мората, 66).

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 30 23 6 1 66 - 20 75
2 Барселона 30 20 7 3 61 - 34 67
3 Жирона 30 20 5 5 62 - 36 65
4 Атлетико Мадрид 30 18 4 8 56 - 35 58
5 Атлетик Бильбао 30 16 8 6 50 - 28 56
6 Реал Сосьедад 30 13 10 7 43 - 31 49
7 Бетис 30 10 12 8 36 - 36 42
8 Валенсия 29 11 8 10 32 - 32 41
9 Осасуна 30 11 6 13 36 - 43 39
10 Вильярреал 30 10 8 12 48 - 53 38
11 Хетафе 30 9 11 10 37 - 43 38
12 Лас Пальмас 30 10 7 13 29 - 33 37
13 Алавес 30 8 8 14 26 - 36 32
14 Мальорка 30 6 13 11 25 - 35 31
15 Севилья 30 7 10 13 37 - 44 31
16 Райо Вальекано 30 6 12 12 25 - 38 30
17 Сельта 30 6 10 14 32 - 44 28
18 Кадис 30 4 13 13 21 - 40 25
19 Гранада 29 2 8 19 30 - 59 14
20 Альмерия 30 1 10 19 28 - 60 13
Полная таблица

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Сауль Ньигес (Атлетико Мадрид).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Вильярреал).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Аксель Вицель (Атлетико Мадрид).
По теме:
ВИДЕО. 8 мячей на двух. Брага обыграла соперника в голевой перестрелке
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Интер обыграл Эмполи и приблизился к скудетто. Коваленко остался в резерве
Сауль Ньигес Вильярреал Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Аксель Витсель Александер Серлот видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Футбол | 01 апреля 2024, 07:01 0
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль

31 марта королевский клуб обыграл соперников со счетом 2:0

Миколенко хотели выгнать из Динамо. Его первый тренер назвал причину
Футбол | 01 апреля 2024, 18:21 19
Миколенко хотели выгнать из Динамо. Его первый тренер назвал причину
Миколенко хотели выгнать из Динамо. Его первый тренер назвал причину

Алексей Блоха утверждает, что у Виталия был непростой характер

Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Футбол | 01.04.2024, 19:36
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Саудовская Аравия. Бензема остался на голодном пайке, его команда проиграла
Футбол | 02.04.2024, 00:40
Саудовская Аравия. Бензема остался на голодном пайке, его команда проиграла
Саудовская Аравия. Бензема остался на голодном пайке, его команда проиграла
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Футбол | 01.04.2024, 20:05
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Паша Мех
Атлетико!!! Красавцы!!!С победой!! 💪👏👍🔥
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
andre_lui
Жирона також перемогла, тому дистанція збереглася
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
31.03.2024, 18:47 6
Футбол
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
31.03.2024, 22:01 1
Футбол
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
31.03.2024, 20:55 1
Футбол
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
31.03.2024, 19:38 200
Футбол
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
31.03.2024, 21:38 4
Футбол
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
01.04.2024, 00:41
Киберспорт
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
30.03.2024, 23:17 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем