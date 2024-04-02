Атлетико вырвал победу у Вильярреала и приблизился к Жироне в Ла Лиге

В понедельник, 1 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Вильярреал» и «Атлетико».

Игра прошла на стадионе «Эстадио де ла Керамика», гости вырвали победу со счетом 2:1.

Победу «матрасникам» принес Сауль Ньигес, забивший решающий гол в матче на 87-й минуте.

Эта победа позволила подопечным Диего Симеоне подняться в зону Лиги чемпионов. Мадридский клуб занимает четвертое место в Ла Лиге с 58 очками, отставая от «Жироны», которая идет третьей, на семь очков.

Ла Лиги. 30-й тур, 1 апреля

Вильярреал – Атлетико – 1:2

Голы: Серлот, 50 – Витсель, 9, Ньигес, 87.

Вильярреал: Йоргенсен, Москера, Альбиоль (Педраса, 81), Манди, Куэнка, Капу (Комесанья, 65), Коклен (Алекс Баэна, 65), Парехо, Гедеш (Моралес, 71), Жерар Морено (Траоре, 81), Серлот.

Атлетико: Облак, Хименес, Рейнилду, Витсель (Аспиликуэта, 66), Рикельме (Савич, 46), Коке, Барриос (Сауль, 84), Льоренте, Лино, Гризманн (Корреа, 66), Депай (Мората, 66).

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