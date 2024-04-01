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Испания
01 апреля 2024, 05:17 |
24
0

Вильярреал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует поединок Ла Лиги

01 апреля 2024, 05:17 |
24
0
Вильярреал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

1 апреля на «Керамика» пройдет матч 30-го тура Примеры, в котором «Вильярреал» встретится с «Атлетико». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Вильярреал – Атлетико

Вильярреал

Команда сумела в прошлом сезоне, несмотря на уход еще осенью успешного наставника, Унаи Эмери, подняться на пятое итоговое место в Ла Лиге. Но сейчас, несмотря на частые смены наставников, не получается выбраться из числа середняков. В марте была очередная неудача: испанцы вылетели из Лиги Европы. И как: получили 4 безответных мяча от Марселя на выезде, так что, даже выиграв 3:1 дома, все равно завершили борьбу. Что же, теперь все силы будут брошены на попытки исправить положение в Примере. Там подопечные Марселино давно уже избегают поражений. А все 4 крайних поединка выиграны, в том числе у потенциальных конкурентов, Бетиса, Реала Сосьедад и Валенсии. Теперь к ней приблизились на расстояние в 2 очка. Но, с другой стороны, все равно с 38-мя очками после 29 туров идет только 9-й, так что в концовке нужно будет попотеть, чтобы сохранить место в еврокубках.

Атлетико

Клуб был очень близок к окончательному провалу нынешнего сезона. После минимального поражения в Милане и ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов не особенно складывался. Но в итоге Чоло-Тим проявил свой характер, и за счет гола Депая перевели спор с Интером в экстра-тайм, а там - и в серию пенальти. Там блеснул Облак, что раньше не особенно славился отражением послематчевых одиннадцатиметровых. Таким образом, испанцы продолжат борьбу за Ушастого - следующим соперником станет дортмундская Боруссия. Ну, а на внутренней арене в последнее время хватало неудач. В полуфинале кубка матрасники проиграли оба поединка принципиальному сопернику, Атлетику. И его же выпустили на четвертое место в Ла Лиге, сухо проиграв кряду Кадису и Барселоне.

Статистика личных встреч

Подводники не проигрывали четырежды кряду (победа и 3 ничьи). Но в ноябре в Мадриде выиграли хозяева поля 3:1.

Прогноз

GGBET считает фаворитом пары гостей из столицы. Но хозяева к весне набрали обороты, так что остановимся на форе 0 к Чоло-Тим (коэффициент - 1,666).

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Вильярреал Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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