Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вильярреал – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Вильярреал
01.04.2024 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
31 марта 2024, 20:40 |
8
0

Вильярреал – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 апреля в 22:00 поединок 30-го тура испанской Ла Лиги

31 марта 2024, 20:40 |
8
0
Вильярреал – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильярреал – Атлетико

В понедельник, 1 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вильярреал» и «Атлетико».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио де ла Керамика».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Вильярреал – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 29 22 6 1 64 - 20 72
2 Барселона 30 20 7 3 61 - 34 67
3 Жирона 30 20 5 5 62 - 36 65
4 Атлетик Бильбао 29 16 8 5 50 - 26 56
5 Атлетико Мадрид 29 17 4 8 54 - 34 55
6 Реал Сосьедад 29 12 10 7 42 - 31 46
7 Бетис 30 10 12 8 36 - 36 42
8 Валенсия 29 11 8 10 32 - 32 41
9 Осасуна 30 11 6 13 36 - 43 39
10 Вильярреал 29 10 8 11 47 - 51 38
11 Хетафе 30 9 11 10 37 - 43 38
12 Лас Пальмас 30 10 7 13 29 - 33 37
13 Алавес 29 8 8 13 26 - 35 32
14 Севилья 30 7 10 13 37 - 44 31
15 Мальорка 30 6 13 11 25 - 35 31
16 Райо Вальекано 30 6 12 12 25 - 38 30
17 Сельта 30 6 10 14 32 - 44 28
18 Кадис 30 4 13 13 21 - 40 25
19 Гранада 29 2 8 19 30 - 59 14
20 Альмерия 30 1 10 19 28 - 60 13
Полная таблица

По теме:
Сыграет ли Лунин? Анчелотти назвал состав Реала на матч с Атлетик Бильбао
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Атлетико Мадрид Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после долгожданного гола за Жирону в Ла Лиге
Футбол | 31 марта 2024, 18:40 0
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после долгожданного гола за Жирону в Ла Лиге
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после долгожданного гола за Жирону в Ла Лиге

31 марта Артем забил в ворота Бетиса в 30-м туре чемпионата Испании, реализовал пенальти

Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Футбол | 31 марта 2024, 09:58 1
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо

Поединок пройдет 31 марта в 15:30 в Полтаве

Клопп vs Де Дзерби, голы Уэлбека и Салаха. Ливерпуль обыграл Брайтон в АПЛ
Футбол | 31.03.2024, 18:05
Клопп vs Де Дзерби, голы Уэлбека и Салаха. Ливерпуль обыграл Брайтон в АПЛ
Клопп vs Де Дзерби, голы Уэлбека и Салаха. Ливерпуль обыграл Брайтон в АПЛ
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Бокс | 31.03.2024, 06:50
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
Футбол | 30.03.2024, 23:17
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
29.03.2024, 22:33 8
Теннис
Почеттино высказался о поединке АПЛ, в котором Мудрик отыграл полный матч
Почеттино высказался о поединке АПЛ, в котором Мудрик отыграл полный матч
30.03.2024, 20:03 2
Футбол
Матч Ворскла – Динамо прерван
Матч Ворскла – Динамо прерван
31.03.2024, 16:09
Футбол
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
30.03.2024, 05:50 17
Футбол
Даниэль Коллинс в 30 лет выиграла крупнейший титул в карьере
Даниэль Коллинс в 30 лет выиграла крупнейший титул в карьере
30.03.2024, 23:10 20
Теннис
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
29.03.2024, 21:10 1
Футбол
Украинский Халк по очкам проиграл в Софии ветерану Кубрату Пулеву
Украинский Халк по очкам проиграл в Софии ветерану Кубрату Пулеву
31.03.2024, 00:17 8
Бокс
Бенефис Шведа. Шахтер не заметил Оболонь в Киеве
Бенефис Шведа. Шахтер не заметил Оболонь в Киеве
30.03.2024, 15:03 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем