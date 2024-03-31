В понедельник, 1 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вильярреал» и «Атлетико».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио де ла Керамика».



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Вильярреал – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция