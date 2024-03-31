01.04.2024 22:00 - : -
Испания31 марта 2024, 20:40 |
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Вильярреал – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 апреля в 22:00 поединок 30-го тура испанской Ла Лиги
31 марта 2024, 20:40 |
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В понедельник, 1 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вильярреал» и «Атлетико».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио де ла Керамика».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Вильярреал – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|29
|22
|6
|1
|64 - 20
|72
|2
|Барселона
|30
|20
|7
|3
|61 - 34
|67
|3
|Жирона
|30
|20
|5
|5
|62 - 36
|65
|4
|Атлетик Бильбао
|29
|16
|8
|5
|50 - 26
|56
|5
|Атлетико Мадрид
|29
|17
|4
|8
|54 - 34
|55
|6
|Реал Сосьедад
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|7
|Бетис
|30
|10
|12
|8
|36 - 36
|42
|8
|Валенсия
|29
|11
|8
|10
|32 - 32
|41
|9
|Осасуна
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10
|Вильярреал
|29
|10
|8
|11
|47 - 51
|38
|11
|Хетафе
|30
|9
|11
|10
|37 - 43
|38
|12
|Лас Пальмас
|30
|10
|7
|13
|29 - 33
|37
|13
|Алавес
|29
|8
|8
|13
|26 - 35
|32
|14
|Севилья
|30
|7
|10
|13
|37 - 44
|31
|15
|Мальорка
|30
|6
|13
|11
|25 - 35
|31
|16
|Райо Вальекано
|30
|6
|12
|12
|25 - 38
|30
|17
|Сельта
|30
|6
|10
|14
|32 - 44
|28
|18
|Кадис
|30
|4
|13
|13
|21 - 40
|25
|19
|Гранада
|29
|2
|8
|19
|30 - 59
|14
|20
|Альмерия
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
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