Вильярреал – Атлетико – 1:2. В погоне за Жироной. Видео голов и обзор матча

Закончился поединок 30 тура испанской Примеры, в котором «Вильярреал» принимал «Атлетико» (1:2). Гости первыми забили усилиями Витцеля, тогда пропустили от Серлота, но сумели вырвать победу в конце матча благодаря голу Сауля Ньигеса.

Эта победа позволила мадридцам вытеснить из топ-4 «Атлетик» и приблизиться на расстояние семи очков до третьей «Жироны».

Чемпионат Испании. 30 тур

Вильярреал – Атлетико – 1:2

Голы:Серлот, 50 – Витсель, 9, Сауль, 87

Вильярреал: Йоргенсен, Москера, Альбиоль (Педраса, 81), Манди, Куэнка, Капу (Комесанья, 65), Коклен (Алекс Баэна, 65), Парехо, Гедеш (Моралес, 71) , Жерар Морено (Траоре, 81), Серлот.

Атлетико: Облак, Хименес, Рейнилду, Витсель (Аспиликуэта, 66), Рикельме (Савич, 46), Коке, Барриос (Сауль, 84), Льоренте, Лино, Гризманн (Корреа, 66 ), Депай (Мората).