Валенсия не смогла обыграть Мальорку, Яремчука заменили из-за травмы

Состоялись три матча 30-го тура Ла лиги.

«Валенсия» не сумела переиграть «Мальорку», украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук вышел в стартовом составе, но был заменен на 17-й минуте из-за травмы на Диего Лопеса.

Гол 38-летнего Серхио Рамоса принес «Севилье» минимальную победу над «Хетафе» на выезде.

«Альмерия» в домашних стенах крупно проиграла «Осасуне».

Чемпионат Испании. 30-й тур

«Валенсия» – «Мальорка» – 0:0

Видеообзор матча

«Хетафе» – «Севилья» – 0:1

Гол: Рамос (5).

«Альмерия» – «Осасуна» – 0:3

Голы: Арнаис (2), Будимир (9), Муньос (61).

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