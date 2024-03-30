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Чемпионат Испании
Альмерия
30.03.2024 17:15 – FT 0 : 3
Осасуна
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Испания
30 марта 2024, 21:30 | Обновлено 30 марта 2024, 22:17
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Валенсия не смогла обыграть Мальорку, Яремчука заменили из-за травмы

Гол Серхио Рамоса принес победу «Севилье»

30 марта 2024, 21:30 | Обновлено 30 марта 2024, 22:17
420
0
Валенсия не смогла обыграть Мальорку, Яремчука заменили из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись три матча 30-го тура Ла лиги.

«Валенсия» не сумела переиграть «Мальорку», украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук вышел в стартовом составе, но был заменен на 17-й минуте из-за травмы на Диего Лопеса.

Гол 38-летнего Серхио Рамоса принес «Севилье» минимальную победу над «Хетафе» на выезде.

«Альмерия» в домашних стенах крупно проиграла «Осасуне».

Чемпионат Испании. 30-й тур

«Валенсия» – «Мальорка» – 0:0

Видеообзор матча

«Хетафе» – «Севилья» – 0:1
Гол: Рамос (5).

«Альмерия» – «Осасуна» – 0:3
Голы: Арнаис (2), Будимир (9), Муньос (61).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Икер Муньос (Осасуна).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Арнаис (Осасуна).
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чемпионат Испании по футболу Валенсия Мальорка Хетафе Севилья Альмерия Осасуна Роман Яремчук Серхио Рамос
Источник Sport.ua
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