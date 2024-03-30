Валенсия не смогла обыграть Мальорку, Яремчука заменили из-за травмы
Гол Серхио Рамоса принес победу «Севилье»
Состоялись три матча 30-го тура Ла лиги.
«Валенсия» не сумела переиграть «Мальорку», украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук вышел в стартовом составе, но был заменен на 17-й минуте из-за травмы на Диего Лопеса.
Гол 38-летнего Серхио Рамоса принес «Севилье» минимальную победу над «Хетафе» на выезде.
«Альмерия» в домашних стенах крупно проиграла «Осасуне».
Чемпионат Испании. 30-й тур
«Валенсия» – «Мальорка» – 0:0
Видеообзор матча
«Хетафе» – «Севилья» – 0:1
Гол: Рамос (5).
«Альмерия» – «Осасуна» – 0:3
Голы: Арнаис (2), Будимир (9), Муньос (61).
#ValenciaRCDMallorca 🦇🔴— Valencia CF (@valenciacf) March 30, 2024
⚽ 0-0 | FINAL DEL PARTIDO#ADNVCF pic.twitter.com/UKvZdVHqUS
События матча
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