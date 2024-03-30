Барселона минимально одолела Лас-Пальмас, играя в большинстве с 24-й минуты

Состоялся заключительный матч игрового дня в рамках 30-го тура в Ла Лиге

«Барселона» с минимальным счетом победила «Лас-Пальмас», играя в большинстве с 24 минуты.

Теперь «сине-гранатовые» на пять очков опережают «Жирону» в турнирной таблице Примеры, но имеют на одну игру больше.

Чемпионат Испании. 30-й тур

«Барселона» – «Лас-Пальмас» – 1:0

Гол: Рафинья (59).

Удаление: Вальес (24).

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