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Чемпионат Испании
Барселона
30.03.2024 22:00 – FT 1 : 0
Лас Пальмас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 марта 2024, 23:59 | Обновлено 31 марта 2024, 00:18
143
0

Барселона минимально одолела Лас-Пальмас, играя в большинстве с 24-й минуты

Единственный гол в матче забил Рафинья

30 марта 2024, 23:59 | Обновлено 31 марта 2024, 00:18
143
0
Барселона минимально одолела Лас-Пальмас, играя в большинстве с 24-й минуты
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся заключительный матч игрового дня в рамках 30-го тура в Ла Лиге

«Барселона» с минимальным счетом победила «Лас-Пальмас», играя в большинстве с 24 минуты.

Теперь «сине-гранатовые» на пять очков опережают «Жирону» в турнирной таблице Примеры, но имеют на одну игру больше.

Чемпионат Испании. 30-й тур

«Барселона» – «Лас-Пальмас» – 1:0
Гол: Рафинья (59).

Удаление: Вальес (24).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
24’
Alvaro Valles (Лас Пальмас) получает красную карточку.
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чемпионат Испании по футболу Барселона Лас-Пальмас
Источник Sport.ua
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