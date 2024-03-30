30.03.2024 22:00 – FT 1 : 0
Испания30 марта 2024, 23:59 | Обновлено 31 марта 2024, 00:18
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Барселона минимально одолела Лас-Пальмас, играя в большинстве с 24-й минуты
Единственный гол в матче забил Рафинья
30 марта 2024, 23:59 | Обновлено 31 марта 2024, 00:18
143
0
Состоялся заключительный матч игрового дня в рамках 30-го тура в Ла Лиге
«Барселона» с минимальным счетом победила «Лас-Пальмас», играя в большинстве с 24 минуты.
Теперь «сине-гранатовые» на пять очков опережают «Жирону» в турнирной таблице Примеры, но имеют на одну игру больше.
Чемпионат Испании. 30-й тур
«Барселона» – «Лас-Пальмас» – 1:0
Гол: Рафинья (59).
Удаление: Вальес (24).
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
24’
Alvaro Valles (Лас Пальмас) получает красную карточку.
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