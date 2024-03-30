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Чемпионат Испании
Барселона
30.03.2024 22:00 - : -
Лас Пальмас
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Испания
30 марта 2024, 12:41 | Обновлено 30 марта 2024, 12:59
48
0

Барселона – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 30 марта в 22:00 по Киеву

30 марта 2024, 12:41 | Обновлено 30 марта 2024, 12:59
48
0
Барселона – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Барселона. Роберт Левандовски

30 марта на «Эстади Олимпико» пройдет матч 30-го тура Примеры, в котором «Барселона» встретится с «Лас-Пальмас». Поединок начнется в 22:00 по киевкому времени.

Барселона

Команда сейчас, скорее всего, думает больше о следующем месяце, точнее, о противостоянии с ПСЖ. Этот, достаточно принципиальный как минимум со времен скандального перехода Неймара, соперник достался каталонцам в четвертьфинале Лиги чемпионов. А это единственный турнир, где сине-гранатовые за что-то борются, и где Хави может что-то добиться перед уже анонсированным на лето уходом с должности. Суперкубок был разгромно проигран Реалу - а ведь год назад там вечного соперника из Мадрида побеждали. В кубке вскоре больше чем клуб уступил Атлетику. Ну и в Примере он спорит не со сливочными за сохранение титула - там при всей нестабильности оппонента отставание в 8 очков не компенсировать за 9 оставшихся туров. А обогнать Жирону - так себе компенсация за все неудачи темпорады. С другой стороны, ниже соседей-выскочек закончить еще более стыдно, так что нужно продолжать побеждать.

Лас-Пальмас

Клуб на 5 лет застрял в Сегунде. Но, похоже, просто нужно было накопить силы и дождаться своего тренера. Пришел Хавьер Гарсия Пимьента, кстати, до этого практически всю биографию связанный с Барселоной - и сразу же, прошлой весной, поднял новых подопечных в Ла Лигу напрямую. Там канарейкам, конечно же, прогнозировали борьбу за выживание. А представители Канарских островов даже одно время претендовали на еврокубки. Но, похоже, предпочли закончить розыгрыш в курортном режиме, понимая, что прописка к концу зимы уже обеспечена. Последние 5 туров принесли всего 2 очка. При этом клуб получил 0:5 от Атлетико и даже ухитрился перед паузой на игры сборных дома уступить давно мертвой Альмерии.

Статистика личных встреч

В 2018-м году канарейки ничьей прервали серию поражений от кулес, но все равно покинули Ла Лигу. Вернувшись, они в январе открыли счет, но в итоге гранд оформил волевые 2:1 скандальным голом Гюндогана с пенальти на 93-й минуте.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько крупно выиграют подопечные Хави. Стоит использовать фору -1,5 гола (коэффициент - 1,79).

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Источник Sport.ua
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