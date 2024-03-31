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Чемпионат Испании
Барселона
30.03.2024 22:00 – FT 1 : 0
Лас Пальмас
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Испания
31 марта 2024, 01:40 | Обновлено 31 марта 2024, 02:24
37
0

Барселона – Лас-Пальмас – 1:0. Догонят ли Реал? Видео гола и обзор матча

Единственный гол в матче забил Рафинья

31 марта 2024, 01:40 | Обновлено 31 марта 2024, 02:24
37
0
Барселона – Лас-Пальмас – 1:0. Догонят ли Реал? Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Барселона» принимала «Лас-Пальмас».

Игра окончилась минимальной победой хозяев. Единственным голом на 59 минуте отличился Рафинья.

«Барселона» в турнирной таблице идет второй, отставая от мадридского «Реала» на 5 очков, проведя при этом на одну игру больше.

Чемпионат Испании/ 30 тур

Барселона – Лас-Пальмас – 1:0

Гол: Рафинья, 59

Барселона: тер Штеген, Кунде, Мартинес, Кубарси, Жоау Канселу, Серхи Роберто (Ромеу, 81), Гюндоган, Лопес (Жоау Феликс, 56), Рафинья, Ямал (Ферран Торрес, 71), Левандовски (Роке, 81)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
24’
Alvaro Valles (Лас Пальмас) получает красную карточку.
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Барселона Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Рафинья Диас
Источник Sport.ua
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