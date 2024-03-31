Барселона – Лас-Пальмас – 1:0. Догонят ли Реал? Видео гола и обзор матча
Единственный гол в матче забил Рафинья
Состоялся поединок 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Барселона» принимала «Лас-Пальмас».
Игра окончилась минимальной победой хозяев. Единственным голом на 59 минуте отличился Рафинья.
«Барселона» в турнирной таблице идет второй, отставая от мадридского «Реала» на 5 очков, проведя при этом на одну игру больше.
Чемпионат Испании/ 30 тур
Барселона – Лас-Пальмас – 1:0
Гол: Рафинья, 59
Барселона: тер Штеген, Кунде, Мартинес, Кубарси, Жоау Канселу, Серхи Роберто (Ромеу, 81), Гюндоган, Лопес (Жоау Феликс, 56), Рафинья, Ямал (Ферран Торрес, 71), Левандовски (Роке, 81)
События матча
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