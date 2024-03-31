Барселона – Лас-Пальмас – 1:0. Догонят ли Реал? Видео гола и обзор матча

Состоялся поединок 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Барселона» принимала «Лас-Пальмас».

Игра окончилась минимальной победой хозяев. Единственным голом на 59 минуте отличился Рафинья.

«Барселона» в турнирной таблице идет второй, отставая от мадридского «Реала» на 5 очков, проведя при этом на одну игру больше.

Чемпионат Испании/ 30 тур

Барселона – Лас-Пальмас – 1:0

Гол: Рафинья, 59

Барселона: тер Штеген, Кунде, Мартинес, Кубарси, Жоау Канселу, Серхи Роберто (Ромеу, 81), Гюндоган, Лопес (Жоау Феликс, 56), Рафинья, Ямал (Ферран Торрес, 71), Левандовски (Роке, 81)

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