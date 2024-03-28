30.03.2024 22:00 - : -
Испания28 марта 2024, 20:53 | Обновлено 28 марта 2024, 20:54
41
0
Барселона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 марта в 22:00 поединок 30-го тура испанской Ла Лиги
28 марта 2024, 20:53 | Обновлено 28 марта 2024, 20:54
41
0
В субботу, 30 марта, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Лас-Пальмас».
Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 марта 2024, 17:44 3
Жерсон Родригеш обвиняется в нападении и нанесении побоев бывшей девушке
Футбол | 28 марта 2024, 13:06 8
Бывший главный тренер «Динамо» считает, что опыт Андрея всегда пригодится Украине
Футбол | 28.03.2024, 17:15
Футбол | 28.03.2024, 16:18
Футбол | 28.03.2024, 14:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.03.2024, 00:10 2
26.03.2024, 16:59 30
27.03.2024, 05:00
27.03.2024, 14:39 10
27.03.2024, 14:11 22
Футбол
27.03.2024, 02:23 6
26.03.2024, 23:38 250