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Чемпионат Испании
Барселона
30.03.2024 22:00 - : -
Лас Пальмас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 марта 2024, 20:53 | Обновлено 28 марта 2024, 20:54
41
0

Барселона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 марта в 22:00 поединок 30-го тура испанской Ла Лиги

28 марта 2024, 20:53 | Обновлено 28 марта 2024, 20:54
41
0
Барселона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона – Лас-Пальмас

В субботу, 30 марта, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Лас-Пальмас».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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