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Полесье
30.03.2024 15:30 – FT 1 : 4
Черноморец
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Украина. Премьер лига
30 марта 2024, 20:41 |
1274
1

Роман ГРИГОРЧУК: «Пока у меня нет никаких планов»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал победу над «Полесьем»

30 марта 2024, 20:41 |
1274
1
Роман ГРИГОРЧУК: «Пока у меня нет никаких планов»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал победу над житомирским «Полесьем» (4:1) в матче 22-го тура УПЛ.

– Поделитесь Вашими впечатлениями от поединка.

– Все хорошо, настроение хорошее. У всех ребят, вижу, хорошее настроение, потому что мы не выигрывали, и где-то мы проиграли такие матчи, которые не должны были проигрывать. В тех матчах у нас как раз не было исполнения. Сегодня в начале игры где-то мы были с таким анализом, что опять мы 1-й тайм начали очень здорово. Мы не забили столько моментов уже в начале игры, не хотелось чтобы это продолжалось. Слава Богу, что дальше было исполнение лучше, и как следствие – победа и забитые голы. Это все здорово.

– Сегодня Ваша команда продемонстрировала едва ли не лучшую игру в этом году. Как Вы думаете, в чем секрет, что на это повлияло?

– Да, мы сыграли, потому что и голы позабивали, и такие были яркие красивые ходы, логичные, в нашем стиле. Да, наверное, я могу согласиться с Вами в том, что это было лучшее отражение того футбола, в который мы хотим играть. Но, конечно, при этом был и ряд таких моментов, которые надо дорабатывать. Сегодня главное – победа, конечно.

– Как использовали период международной паузы? Над чем работали?

– Работали. Работали много. Даже вам признаюсь, что было такое ощущение перед игрой, что так поработали, что все... какой-то такой жаргон будет, но так, чтобы людям было понятно: чувствовал, что все легло. Как-то оно так все хорошо пошло. Было видно на поле, что последствия работы какие-то были, были сегодня улучшения.

– Летом Ваш контракт с одесской командой завершается. Получаете ли какие-то предложения от других команд? Поделитесь Вашими планами на будущее.

– Да я не могу планами поделиться, потому что у меня нет планов пока никаких. Я не обращаю внимания на то, что пишут. Я вам это искренне говорю: для меня очень важно, чтобы мы для одесситов, для наших фанатов сделали то, что они хотят. И пока у нас эти шансы есть, то мы, конечно, стараемся, будем стремиться на кубок добиться результатов, в чемпионате подняться в турнирной таблице. А дальше увидим. Сейчас нечего загадывать. Я не имею вам, что сказать, потому что реально я планов не имею.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса пресс-конференция Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Черноморец Роман Григорчук
Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 1
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alex belogubko
БРАГАРУ убрать с защиты чуть не натворил сегодня --его место полузащита как в молодёжке и раньше надо делать замены а не за 5-10 минут до свистка --МОЛОДЦЫ нам было очень приятно смотреть игру--так держать
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