Бенефис Авагимяна. Черноморец в гостях разгромил Полесье

Житомирское «Полесье» и одесский «Черноморец» встретились 30 марта в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги. До начала тура «Полесье» занимало 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 33 очка после 21 поединка. «Черноморец» шел на 10 строчке, сыграв 20 матчей и набрав 23 зачетных балла.

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Украинская Премьер-лига. 22 тур.

«Полесье» – «Черноморец» – 1:4

Голы: Кушниренко (74) – Авагимян (53, 60, 64), Кузик (90).

Предупреждения: Кдзак (45+1), Кушниренко (63), Бойко (82), Таллес Коста (82) – Авагимян (82).

Удаление: Кушниренко (78, второе предупреждение).

«Полесье»: Бойко, Кравченко, Кушниренко, Кравец, Михайличенко, Крушинский (Таллес Коста, 61), Петряк (Будковский, 61), Козак (Мустафаев, 72), Танковский, Луифер (Фортюне, 72), Ндукве (Назаренко, 46).

«Черноморец»: Варакута, Путря, Бадибанга (Альваренга, 89), Гучек, Брагару, Васильев, Авагимян (Присяжнюк, 85), Ермаков, Штогрин, Бойчук (Зе, 90+1), Иеде (Кузик, 46).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).

Центральный стадион (Житомир).

ПОЛЕСЬЕ – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА