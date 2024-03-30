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Чемпионат Украины
Полесье
30.03.2024 15:30 – FT 1 : 4
Черноморец
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Украина. Премьер лига
30 марта 2024, 17:25 | Обновлено 30 марта 2024, 17:45
1039
4

Бенефис Авагимяна. Черноморец в гостях разгромил Полесье

Подопечные Романа Григорчука эффектно прервали свою безвыигрышную серию

30 марта 2024, 17:25 | Обновлено 30 марта 2024, 17:45
1039
4
Бенефис Авагимяна. Черноморец в гостях разгромил Полесье
УПЛ

Житомирское «Полесье» и одесский «Черноморец» встретились 30 марта в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги. До начала тура «Полесье» занимало 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 33 очка после 21 поединка. «Черноморец» шел на 10 строчке, сыграв 20 матчей и набрав 23 зачетных балла.

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 22 тур.

«Полесье» – «Черноморец» – 1:4

Голы: Кушниренко (74) – Авагимян (53, 60, 64), Кузик (90).

Предупреждения: Кдзак (45+1), Кушниренко (63), Бойко (82), Таллес Коста (82) – Авагимян (82).

Удаление: Кушниренко (78, второе предупреждение).

«Полесье»: Бойко, Кравченко, Кушниренко, Кравец, Михайличенко, Крушинский (Таллес Коста, 61), Петряк (Будковский, 61), Козак (Мустафаев, 72), Танковский, Луифер (Фортюне, 72), Ндукве (Назаренко, 46).

«Черноморец»: Варакута, Путря, Бадибанга (Альваренга, 89), Гучек, Брагару, Васильев, Авагимян (Присяжнюк, 85), Ермаков, Штогрин, Бойчук (Зе, 90+1), Иеде (Кузик, 46).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).

Центральный стадион (Житомир).

ПОЛЕСЬЕ – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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BekXan
Все закономірно.А керівництву Полісся потрібно взятися за розум і спуститися на землю доки не пізно.
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+2
ulefka
ех а я вже було думав ,що в ЛЧ Полісся з Барсою грати буде наступного року
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+2
Лига конференций без динамо
Черноморец заслужено победил а атбшники очень слабые, только умеют в меньшинстве дырявых четвёртых нагибать  
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+1
8number
Особливо цікаво дивилась реклама після матчу про Житомир - переможців😀 Самоіронія така собі.
Перший тайм проспав, а от другий виявився цікавим. От аби усі матчі були такими. Дякую обом командам 
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0
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