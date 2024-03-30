Бенефис Авагимяна. Черноморец в гостях разгромил Полесье
Подопечные Романа Григорчука эффектно прервали свою безвыигрышную серию
Житомирское «Полесье» и одесский «Черноморец» встретились 30 марта в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги. До начала тура «Полесье» занимало 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 33 очка после 21 поединка. «Черноморец» шел на 10 строчке, сыграв 20 матчей и набрав 23 зачетных балла.
Отчет о матче ожидайте позже...
Украинская Премьер-лига. 22 тур.
«Полесье» – «Черноморец» – 1:4
Голы: Кушниренко (74) – Авагимян (53, 60, 64), Кузик (90).
Предупреждения: Кдзак (45+1), Кушниренко (63), Бойко (82), Таллес Коста (82) – Авагимян (82).
Удаление: Кушниренко (78, второе предупреждение).
«Полесье»: Бойко, Кравченко, Кушниренко, Кравец, Михайличенко, Крушинский (Таллес Коста, 61), Петряк (Будковский, 61), Козак (Мустафаев, 72), Танковский, Луифер (Фортюне, 72), Ндукве (Назаренко, 46).
«Черноморец»: Варакута, Путря, Бадибанга (Альваренга, 89), Гучек, Брагару, Васильев, Авагимян (Присяжнюк, 85), Ермаков, Штогрин, Бойчук (Зе, 90+1), Иеде (Кузик, 46).
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).
Центральный стадион (Житомир).
ПОЛЕСЬЕ – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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