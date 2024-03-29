Житомирское «Полесье» и одесский «Черноморец» встретятся 30 марта в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоится на Центральном стадионе Житомира. Начало запланировано на 15.30.

До начала 22-го тура «Полесье» занимало 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 33 очка после 21 поединка. «Черноморец» шел на 10 позиции, сыграв 20 матчей и набрав 23 очка.

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Обе команды сейчас находятся на черной полосе. Безвыигрышная серия «Полесья» в чемпионате составляет 7 игр: 4 ничьи и 3 поражения. Команда пропускает голы в шести матчах подряд. Проигрышная серия «Черноморца» в чемпионате длится 3 игры, а безголевая – 276 минут.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Черноморец», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.