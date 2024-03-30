В субботу, 30 марта, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют житомирское «Полесье» и одесский «Черноморец». Стартовый свисток рефери Николая Балакина из Киевской области прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Полесье



Что-то в амбициозном житомирском проекте пошло не по плану. Причем сразу после старта второй части сезона результаты «Полесья» пошли под откос, и теперь никто всерьез не оценивает шансы «волков» и дальше принимать участие в чемпионской гонке. Новички «элиты» уже шестые в турнирной таблице, а это уже даже не зона претендентов на еврокубки. Семь матчей чемпионата кряду без побед – это уже не кризис, а полноценное пике.

Вот и не выдержал в итоге Юрий Калитвинцев. Поражение от «Александрии» (0:1) стало финальной точкой в периоде работы этого украинского специалиста во главе «Полесья», после чего на игру против «Оболони» команду выводил уже Сергей Шищенко. Фокус со сменой тренера к должным результатам не привел – поражение от «пивоваров» (0:1), которого уж точно никто не мог ожидать. Впрочем, если и падать, то уже до конца.

А дальше была международная пауза, которая, как бы нам хотелось для пущей интриги, должна спутать все карты. Подобных промежутков без официальных матчей у команд до конца сезона больше не будет, поэтому, если суждено «Полесью» выстрелить в этом сезоне, то изменения мы должны увидеть уже в обозримом будущем. А как иначе? Дальше календарь будет играть точно не на пользу «волков», да еще и полуфинал Кубка Украины против «Ворсклы» посреди следующей недели не даст расслабиться. Но в череде матчей УПЛ против «Черноморца», «Миная» и «Колоса» грех не замахнуться на все девять очков, потому что далее между «Динамо», «Кривбассом» и «Шахтером» отдыхать не придется.

Черноморец



В определенной степени похожие на «Полесье» эмоции испытывает после зимнего перерыва одесский «Черноморец». С тем лишь отличием, что команда Романа Григорчука не декларировала высоких целей, но ее футбол, в особенности – домашний, на старте сезона действительно впечатлял. Но потом и одесская «крепость» была разрушена, поэтому «морякам» сейчас попросту не от чего оттолкнуться.

Четыре подряд поражения – такая серия имела место быть у «Черноморца» перед уходом на зимовку, и с четырех подряд матчей без побед стартовали одесситы после длительного отдыха. Лишь в игре против «Оболони» удалось не просто набрать хотя бы одно очко (1:1), а и вовсе забить гол, тогда как «Динамо», «Ворскла» и «Верес» обыгрывали команду Григорчука с одинаковым счетом (1:0).

Тут напрашивается лишь один очевидный вывод – «Черноморец» все еще с нами, а не находится в прострации, но все-таки чего-то не хватает. И ведь не покидала команду большая партия ключевых игроков во время зимних каникул – лишь Брагару обеспечил себе будущий трансфер в «Динамо», но вряд ли эта отдельная история могла привести к таким проблемам в коллективе. К слову, возможно, может играть свою роль и тот факт, что «моряки» сейчас являются редким коллективом, которому нельзя играть дома с болельщиками. В Одессе это иногда имело решающее воздействие, но что делать с играми на выезде?

История встреч



Футбольные пути «Полесья» и «Черноморца» ранее пересекались 18 раз в рамках Премьер-лиги, Первой лиги Украины и СССР, а также Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «моряков» – 9 успешных матчей против 6 побед «Полесья». Разница голов – 22:33. Крупнейшая победа «Полесья» – 4:1 (1992), 3:0 (1960), «Черноморца» – 7:1 (1992). Команды в последний раз играли в середине сентября прошлого года, когда гол Александра Васильева принес одесситам домашнюю победу.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 35-летний Николай Балакин из Киевской области, который на своем счету имеет уже 86 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Семен Шлончак и Виктор Матяш, а резервным арбитром отработает Александр Афанасьев. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Виталием Романовым, которому будет помогать Руслан Ермоленко. У Балакина есть опыт проведения матча с участием «Полесья» – 2 ничьи, тогда как с «Черноморцем» он пересекался 12 раз – 3 победы, 3 ничьи и 6 поражений.

Ориентировочные составы



«Полесье»: Бойко – Михайличенко, Кравец, Шабанов, Кравченко – Крушинский, Танковский – Назаренко, Фортюне, Козак – Будковский.

«Черноморец»: Варакута – Брагару, Гучек, Арсич, Ермаков – Авагимян, Васильев, Кузык – Штогрин, Иеде, Бадибанга.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что «волки» на своем поле должны цепляться за результат. Нашей ставкой будет позиция – «Полесье» не проиграет и ТМ 2.5.

30 марта, суббота