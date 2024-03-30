30.03.2024 15:30 – FT 1 : 4
Украина. Премьер лига30 марта 2024, 18:39 | Обновлено 30 марта 2024, 18:56
788
0
Полесье – Черноморец – 1:4. Четвертое фиаско волков подряд. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты поединка 22-го тура УПЛ
30 марта 2024, 18:39 | Обновлено 30 марта 2024, 18:56
788
0
В субботу, 30 марта, состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Полесье» и «Черноморец».
Игра прошла на Центральном стадионе в Житомире. Хозяева потерпели разгромное поражение со счетом 1:4.
«Полесье» проиграло четвертый матч подряд в УПЛ и набрало только одно очко после зимней паузы.
Украинская Премьер-лига. 22 тур.
«Полесье» – «Черноморец» – 1:4
Голы: Кушниренко (74) – Авагимян (53, 60, 64), Кузик (90).
Видеообзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Орест Кузык (Черноморец).
78’
Богдан Кушниренко (Полесье) получает красную карточку.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кушниренко (Полесье).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Авагимян (Черноморец).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Авагимян (Черноморец).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Авагимян (Черноморец).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 марта 2024, 18:27 1
Марцин Булка заинтересовал главного скаута «сливочных»
Бокс | 29 марта 2024, 19:50 6
Пройдут поединки Бриедиса, Санчеса, Опетаи и россиянина Ковалева
Футбол | 30.03.2024, 17:35
Футбол | 30.03.2024, 05:50
Футбол | 30.03.2024, 16:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.03.2024, 21:10 1
29.03.2024, 14:41 3
29.03.2024, 12:22 13
29.03.2024, 04:39 6
29.03.2024, 05:47 1
Бокс
29.03.2024, 05:29