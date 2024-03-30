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Чемпионат Украины
Полесье
30.03.2024 15:30 – FT 1 : 4
Черноморец
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Украина. Премьер лига
30 марта 2024, 18:39 | Обновлено 30 марта 2024, 18:56
788
0

Полесье – Черноморец – 1:4. Четвертое фиаско волков подряд. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты поединка 22-го тура УПЛ

30 марта 2024, 18:39 | Обновлено 30 марта 2024, 18:56
788
0
Полесье – Черноморец – 1:4. Четвертое фиаско волков подряд. Видеообзор
УПЛ

В субботу, 30 марта, состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Полесье» и «Черноморец».

Игра прошла на Центральном стадионе в Житомире. Хозяева потерпели разгромное поражение со счетом 1:4.

«Полесье» проиграло четвертый матч подряд в УПЛ и набрало только одно очко после зимней паузы.

Украинская Премьер-лига. 22 тур.

«Полесье» – «Черноморец» – 1:4

Голы: Кушниренко (74) – Авагимян (53, 60, 64), Кузик (90).

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Орест Кузык (Черноморец).
78’
Богдан Кушниренко (Полесье) получает красную карточку.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кушниренко (Полесье).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Авагимян (Черноморец).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Авагимян (Черноморец).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Авагимян (Черноморец).
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Источник Sport.ua
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