В субботу, 30 марта, состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Полесье» и «Черноморец».

Игра прошла на Центральном стадионе в Житомире. Хозяева потерпели разгромное поражение со счетом 1:4.

«Полесье» проиграло четвертый матч подряд в УПЛ и набрало только одно очко после зимней паузы.

Украинская Премьер-лига. 22 тур.

«Полесье» – «Черноморец» – 1:4

Голы: Кушниренко (74) – Авагимян (53, 60, 64), Кузик (90).

Видеообзор матча