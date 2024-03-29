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Чемпионат Украины
Заря
31.03.2024 15:30 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
29 марта 2024, 13:57 | Обновлено 29 марта 2024, 14:04
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Заря – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковчане в 2024 году еще не побеждали. Смогут прервать череду неудач?

29 марта 2024, 13:57 | Обновлено 29 марта 2024, 14:04
29
0
Заря – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 31 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят луганская «Заря» и «Металлист 1925» из Харькова. Поединок пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Заря

Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 12-е место, находясь аккурат выше зоны плей-офф за сохранение места в лиге. В 18 матчах команда набрала 19 очков – 4 победы, 7 ничьи, 7 поражений.

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Вторую часть сезона в 2024 году луганчане начали с победы над «Ворсклой» со счетом 1:0. Затем они сыграли вничью 0:0 с «Александрией», после чего в номинально домашнем поединке обыграли «Минай» - 2:0.

Перед мартовской международной паузой в сезоне «Заря» нанесла визит «Динамо». Напомним, в силу ряда неспортивных причин луганчане были вынуждены сыграть молодежным составом и потерпели поражение со счетом 0:2.

Когда все внимание были проковано к матчам сборных команд, «Заря», заполняя паузу, провела спарринг с «Оболонью». Игра завершилась победой луганской команды со счетом 2:1.

Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» располагается на 15-й позиции в турнирной иерархии Украинской Премьер-лиге. В 21 поединке команда набрала 16 очков – 4 побед, 4 ничьи, 16 поражений.

В трехлетней истории выступлений в УПЛ нынешняя кампания самая провальная для харьковчан. Под занавес первой части сезона они выдали серию из 5 поражений кряду. Судя по всему, именно такая череда игр повлекла за собой тренерскую рокировку зимой – команды возглавил Виктор Скрипник, сменивший на тренерском мостике коллектива Олега Голодюка, работавшего с приставкой «и.о.».

Приход нового тренера пока очковых дивидендов «Металлисту 1925» не принес. В 2024 году во второй части сезона он провел 4 матча, в которых потерпел 3 поражения при одной ничьей. Открыла весну команда неудачей в игре с «Динамо» (2:4), за которой последовало поражение со счетом 0:2 от «Миная». Далее состоялась ничья 1:1 в поединке с ЛНЗ. А перед международной паузой подопечные Скрипника в номинально домашней игре потерпели разгромное поражение со счетом 1:4 от «Руха».

К слову, в последний раз с крупным счетом «1925-е» проигрывали в ноябре прошлого года – 0:3 от «Александрии» в заключительном поединке 2023 года.

Статистика матчей

«Заря» и «Металлист 1925» провели между собой в УПЛ 4 матча. На счету луганской команды три победы, у харьковчан – один выигрыш.

В матче первого круга нынешнего сезона «Металлист 1925» обыграл луганчан со счетом 2:1.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин – Бутко, Джордан, Батагов, Жуниньо, Башич, Яцык, Антюх, Чурко, Кирюханцев, Ндур.

«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус, Червак, Имереков, Фарина, Габелок, Юрченко, Бычек, Гармаш, Моура, Борячук.

Прогноз на противостояние

Харьковчане пребывают в турнирном пике. Маловероятно, что именно в матче с луганчанами они смогут избавиться от негатива и добиться такой желанной победы. «Заря», думается, сейчас не того калибра соперник, который «1925-м» под силу. Они окажут сопротивление, но лишь локально, и в итоге проиграют с минимальным перевесом соперника.

30 марта, суббота

«Заря» – «Металлист 1925»
Киевcкая область. Стадион «Левый берег». 15:30
ТВ-трансляция на УНІАН и YouTube-канале Football Hub
Арбитр: Денис Резников (Каменское)
ЗАРЯ – МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Источник Sport.ua
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