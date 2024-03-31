Феномен Герреро. Заря в матче с двумя тревогами дожала Металлист 1925

Чем ближе мы подходим к завершению сезона украинской Премьер-лиги, тем больше становится напряжение абсолютно на каждом участке турнирной таблицы. А поскольку в этом году у нас вообще почти нет серьезных разрывов между позициями, то ни одна команда даже мысленно не может считать себя в безопасности.

И что уж говорить о коллективах, которые и без того находятся или непосредственно в зоне вылета, или где-то неподалеку от нее. Вроде луганской «Зари» и харьковского «Металлиста 1925», которые в рамках двадцать второго тура национального первенства встречались между собой на поле стадиона «Левый берег», имея всего три очка дистанции в пользу коллектива Юрия Коваля.

Обычно, если у харьковчан во второй части сезона что-то идет не так, то на это можно обратить внимание уже в самом начале матча. На этот раз было немного иначе. «Металлист 1925» провел вполне вменяемый старт встречи и даже создал опасный момент раньше, чем соперники начали демонстрировать желание отвечать. Имереков имел возможность забить головой в завершение подачи углового с левого фланга от Юрченко во вратарскую, но Сапутин откровенно спас свою команду.

Если говорить откровенно, то не было понятно, благодаря чему «Заря» вообще стремилась играть на атаку в этом первом тайме. Пока в составе соперников из-за травмы не вылетел Русин. И это была не просто потеря игрока на 32 минуте, а лишение команды Скрипника структурной единицы.

Все. Легендарный ромб развалился, следствием чего стал гол номинальных хозяев на 41 минуте, когда прошла передача из глубины от Батагова на ход Герреро к левому флангу штрафной, которая при нормальных условиях не должна была бы дойти до адресата. Таким образом харьковчане проиграли очередной тайм, а на вторую половину встречи команды вышли с опозданием из-за воздушной тревоги.

Вынужденный перерыв растянулся минут на двадцать, поэтому в целом команды отдыхали примерно полноценный тайм. За это время можно многое успеть сделать и фактически изменить свое отношение к событиям на футбольном поле. «Металлисту 1925» был нужен именно такой радикальный подход и команда Скрипника вернулась к игре точно в более хорошем настроении, чем его покидала.

Другое дело, что это не слишком помогало в атаке и немного вредило в защите, потому что тот же Яцык мог собственноручно закрыть этот матч вторым голом, если бы был более щедрым по отношению к партнерам. Ну, или Герреро начал попадать перед пустыми воротами по передачам от партнеров с флангов. Но «Заря» своими возможностями так и не воспользовалась, за что ее наказали соперники.

Одна из подач углового от Юрченко таки достигла своей цели, и на 63 минуте Юсов воспользовался срезкой от защитника луганчан на ближней стойке. Этот эпизод имел перспективы улучшить положение гостей, однако они ничего из него не взяли. А Герреро тем временем внезапно начал попадать. Причем так, что едва не на звание автора лучшего гола в туре, когда на 77 минуте с места выстрелил издалека с левого фланга под ближнюю штангу. «Психонул», как говорят футболисты.

К сожалению, в тот момент, когда до завершения основного времени оставались считанные минуты, а харьковчанам снова стало нужно отыгрываться, прозвучала очередная сирена и отправила нас на отдых на неопределенное время. На полчаса, если быть точнее. Но после очередного вынужденного перерыва ничего интересного не было.

В следующем туре луганская «Заря» будет принимать киевское «Динамо», тогда как харьковский «Металлист 1925» будет гостить у ковалевского «Колоса».

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Заря» – «Металлист 1925» – 2:1

Голы: Герреро, 41, 77 – Юсов, 63

Предупреждения: Ндур, 87, Башич, 90+2 – Юсов, 25

«Заря»: Сапутин – Вантух (Боль, 64), Батагов, Джордан, Бутко – Яцик (Мишнев, 84), Башич – Кирюханцев (Бугай, 64), Чурко (Мичин, 80), Антюх – Герреро (Ндур, 79).

«Металлист 1925»: Проценко – Фарина, Червак (Бычек, 46, Сидоров, 65), Имереков, Капинус – Юрченко (Вачиберадзе, 83) – Габелок, Русин (Жичиков, 32) – Дмитренко – Фримпонг Овусу (Борячук, 83), Юсов.

Арбитр: Денис Резников (Каменское).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 14 (5) – 11 (5)

Угловые: 4 – 4

Оффсайды: 2 – 0.

ЗАРЯ – МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 25°C