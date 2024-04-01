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Чемпионат Украины
Заря
31.03.2024 15:30 – FT 2 : 1
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 03:34 | Обновлено 01 апреля 2024, 03:35
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Младен БАРТУЛОВИЧ:««Мы очень довольны победой»

Хорватский специалист подбил итоги игры 22-го тура УПЛ

01 апреля 2024, 03:34 | Обновлено 01 апреля 2024, 03:35
151
0
Младен БАРТУЛОВИЧ:««Мы очень довольны победой»
ФК Заря. Младен Бартулович

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал победу своей команды над «Металистом 1925» (2:1).

«Поздравляю наших болельщиков и команду с важной победой. Нам очень хотелось победить сегодня. Понимали, насколько она важна с турнирной и психологической точки зрения.

Была длинная игра, две тревоги, но самое главное – это итоговый результат. Мы очень довольны сегодняшней победой!

Кто виноват в пропущеном голе? Стандарт – это всегда о концентрации. Нам давалась игра. Где-то нас не услышали. Пропустили. Но сумели забить второй мяч. Там было очень много игроков, поэтому нельзя кого-то одного винить», – сказал Младен Бартулович.

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Младен Бартулович Заря Луганск Металлист 1925
Источник ФК Заря Луганск
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